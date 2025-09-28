BIST 11.378
Optimar'ın son anketi bomba! Bugün seçim olsa hangi parti birinci olur?

Optimar Araştırma 81 ilde 2 bin katılımcı ile bir anket çalışması yaptı. Hilmi Daşdemir, dikkat çeken bu anketin sonuçlarını paylaştı. Ak Parti, MHP, İyi Parti, CHP... İşte partilerdeki son durum...

OPTİMAR'ın kurucusu Hilmi Daşdemir, partilerin son oy oranlarını açıkladı. 81 ilde bilgisayar destekli telefon anketi ile 2 bin katılımcıyla gerçekleştirilen ankette karasızlar dağıtılmadan önce ve dağıtıldıktan sonra ilk sırada AK Parti yer aldı. 

Yapılan son ankette sonuçlar şöyle:

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA:

AK PARTİ: %35

CHP: %29,6

MHP: %8.7

İYİ PARTİ: %6

DEM PARTİ: % 9.3

BBP: % 1.1

YENİDEN REFAH: % 2.4

ZAFER PARTİSİ: %2.5

A PARTİ: %1.5

DİĞER: %3.9

