TGS, İstanbul Havalimanı'ndaki istasyonu için alım yapacak

Türk Hava Yollarının (THY) iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, İstanbul Havalimanı'ndaki istasyonunda kadın şoför alımı için iş ilanı yayınladı.

TGS'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre şirket, hem kadın istihdamına destek olmayı hem de İstanbul Havalimanı’nda sunduğu hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

D veya E sınıfı ehliyeti olan, midibüs ve otobüs kullanma yetkinliğine sahip ve 1 Ocak 1975 sonrası doğumlu kadın adaylar TGS'nin kariyer sitesi üzerinden iş ilanına başvurabilecek.