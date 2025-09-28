Kalp ritmi bozukluklarında sihirli dokunuş! Ablasyon tedavisiyle kalıcı çözüm!

Kalp ritim bozuklukları, basit çarpıntılardan hayatı tehdit eden ciddi tablolara kadar geniş bir yelpazede görülüyor. Günümüzde bu sorunu kalıcı olarak çözebilen en etkili yöntemlerden biri ise ablasyon tedavisi. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dursun Aras, ablasyon tedavisinin detaylarını ve hastalar üzerindeki etkisini anlattı.

Abone ol

Kalbinizin ritmi bazen kontrolden mi çıkıyor? Basit bir çarpıntı sandığınız şey, aslında hayatınızı tehdit eden bir kalp ritim bozukluğu olabilir. Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dursun Aras, kalp ritim bozukluklarını kesin olarak tedavi eden ablasyon yönteminin önemini vurguladı. Prof. Dr. Aras'a göre ablasyon, kalpte ritim bozukluğuna neden olan elektriksel sinyalleri ortadan kaldırarak bu sorunu kökten çözüyor.

“ABLASYON TEDAVİSİYLE YAŞAM KALİTESİ YÜKSELİYOR”

Kalp ritim bozukluklarının sık karşılaşılan bir sağlık problemi olduğunu belirten Prof. Dr. Aras, “Hafif ve tedavi gerektirmeyen ritim bozukluklarından, ciddi ve ölümcül olabilecek türlerine kadar geniş bir yelpazeden söz ediyoruz. Doğru tanıyı koyduktan sonra kimi hastalarda yaşam tarzı değişikliği, kimilerinde ilaç tedavisi uygulanıyor. Ancak bazı durumlarda da doğrudan ablasyon tedavisine geçmek gerekebiliyor” dedi.

“KALBİN İÇERİSİNE SİHİRLİ BİR DOKUNUŞ YAPIYORUZ”

Ablasyon tedavisini kalbe yapılan sihirli bir dokunuş olarak tanımlayan Prof. Dr. Aras, “4 mm çapındaki ince bir kateter yardımıyla kalbin içerisine giriyoruz. Ritim bozukluğuna yol açan odağı tespit ederek ya yakma ya da dondurma yöntemiyle ortadan kaldırıyoruz. Bu sayede bozukluğu kökten çözebiliyor ya da en azından sıklığını ve etkisini ciddi oranda azaltabiliyoruz” diye konuştu.

EN SIK GENÇLERDE GÖRÜLÜYOR, BAŞARI ORANI YÜZDE 99’A ULAŞIYOR

Ablasyon tedavisinin özellikle gençlerde oldukça etkili sonuçlar verdiğini vurgulayan Dr. Aras, “Bu tedavinin riski çok düşük. Çoğu hasta işlem sonrası aynı gün birkaç saat içinde taburcu edilip kısa sürede normal yaşantısına dönebiliyor. Yüzde 99 başarı oranına sahip” dedi. İleri yaşlarda sık rastlanan ritim bozukluklarında da ablasyonun başarıyla uygulandığını dile getiren Prof. Dr. Aras, bu yöntem sayesinde hastaların yaşam kalitesinin ciddi anlamda arttırıyor. Uzun süreli ilaç kullanımına gerek kalmıyor. Ritim bozukluğunun kalp fonksiyonlarında yaratabileceği olumsuz etkilerin önüne geçiyor” diye belirtti.

“DOĞRU HASTA SEÇİMİ, YÜKSEK BAŞARI SAĞLIYOR”

Prof. Dr. Aras, “Öyle hastalarımız oluyor ki, ritim bozukluğu nedeniyle kalbi büyümüş ve kalp yetmezliği gelişmiş. Ablasyon sonrası kalp normale dönerek hasta kalp naklinden bile kurtulabiliyor. Bu adeta bir mucize” dedi. Doğru hastada, uygun şekilde uygulanan ablasyon tedavisinin hem yaşam kalitesini hem de yaşam süresini artıran etkili bir yöntem olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aras, “Kalp pili veya şok pili gibi ileri müdahalelerden bile hastaları kurtarabiliyoruz” ifadelerini kullandı.