Erakçi'den Avrupa'ya rest: Nükleer teslimiyet yok, snapback fiyasko!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Avrupa'nın snapback'i 3-6 ay uzatma karşılığında nükleer materyalleri teslim alma talebini "aşağılayıcı" diye reddetti. BM yaptırımları gecesi yaklaşıyor, Tahran taviz vermeyecek.

Erakçi, New York'tan İran devlet televizyonuna bağlanarak Avrupa'yla son görüşmelerini anlattı. Batılıların snapback'i korku aracı yaptığını söyleyen Erakçi, “Yaklaşık iki-üç ay önce bu tartışmayı başlattılar ve snapback'i harekete geçirmek için bir alan oluşturdular. Amaçları, snapback konusunda korku uyandırmak, İran'dan tavizler koparmak ve hatta şantaj yapmaktı. Bu konuyu medyalarında fazlasıyla abarttılar ve mevcut gerçekliğin ötesinde boyutlar kazandırdılar” dedi. Tahran, yaptırımların ekonomik zararı kabul etse de boyun eğmeyecek.

Biz böylesine aşağılayıcı bir talebe boyun eğmedik

Avrupalıların önerilerini "adil ve mantıklı" bulan Erakçi, “Bu öneriler müzakere sürecine uygun olarak güncellendi ve hepsi adil ve mantıklı bir çözüme dayanıyordu. Ancak ne yazık ki, bu önerilerin hepsi karşı tarafça reddedildi. Bazıları bazı Avrupa ülkelerinin bakış açısıyla kabul görse de Amerikan tarafını ikna edemedi” diye yakındı. Zirve, Avrupa'nın nükleer materyalleri teslim alma talebiyle çöktü: “Avrupalılar İran'ın tüm nükleer materyallerini teslim etmesini ve karşılığında snapback süresinin sadece 3 veya 6 ay uzatılmasını bekliyordu. Biz böylesine aşağılayıcı bir talebe boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Buna karşılık onlara yapıcı öneriler sunduk ancak kabul etmediler.”

"Özellikle ekonomik alanda, miktarı az da olsa bir miktar zarar verebilir”

Erakçi, Çin ve Rusya'nın snapback'i "yasadışı" bulduğunu vurguladı: “Güvenlik Konseyi'nde bu konuda (İran'a BM yaptırımlarını geri getirme) bir fikir birliği yoktur ve kanaatimizce bu mekanizma harekete geçirilmemiştir.” Snapback'in 18 Ekim'de sona ereceğini hatırlatan Erakçi, “Bunun gerçekleşmesi durumunda bize hiçbir zarar veya hasar vermeyeceğini söylemiyorum. Özellikle ekonomik alanda, miktarı az da olsa bir miktar zarar verebilir” diyerek Tahran'ın hazır olduğunu ima etti.

İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesinden sonra devre dışı kalan snapback mekanizmasını 28 Ağustos'ta harekete geçirmişti. Anlaşma ihlali gerekçesiyle İran'a BM yaptırımlarını geri getirme imkanı sunan bu süreç, yeni bir anlaşma veya uzatma olmazsa 28 Eylül gece yarısı bitecek ve yaptırımlar otomatik devreye girecek. BM Güvenlik Konseyi'nde uzatma tasarısı reddedilerek gerilim iyice tırmandırılmıştı.