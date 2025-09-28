Kırşehir'de dehşet! Soy ismini değiştirdi, anne ve babasını öldürdü

Kırşehir'den son gelen haber korkunç! Tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren kişi, 2 akrabasını da yaraladı. Şüphelinin bir süre önce soy ismini değiştirdiği ortaya çıktı.

Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde bir süre önce soy ismini değiştirdiği öğrenilen Ö.K. (37) ile annesi A.Ö. (71) ve babası N.Ö. (71) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evde anne ve babasını bıçaklayan Ö.K, daha sonra evin önünde karşılaştığı akrabaları F.B. ve N.G'yi de bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, zanlının anne ve babasının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Akrabaları ise sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.