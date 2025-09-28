BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kırşehir'de dehşet! Soy ismini değiştirdi, anne ve babasını öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kırşehir'de dehşet! Soy ismini değiştirdi, anne ve babasını öldürdü

Kırşehir'den son gelen haber korkunç! Tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren kişi, 2 akrabasını da yaraladı. Şüphelinin bir süre önce soy ismini değiştirdiği ortaya çıktı.

Abone ol

Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde bir süre önce soy ismini değiştirdiği öğrenilen Ö.K. (37) ile annesi A.Ö. (71) ve babası N.Ö. (71) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evde anne ve babasını bıçaklayan Ö.K, daha sonra evin önünde karşılaştığı akrabaları F.B. ve N.G'yi de bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırşehir'de dehşet! Soy ismini değiştirdi, anne ve babasını öldürdü - Resim: 0

Ekiplerce yapılan incelemede, zanlının anne ve babasının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Akrabaları ise sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kırşehir'de dehşet! Soy ismini değiştirdi, anne ve babasını öldürdü - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
İsrailli bakan Ben-Gvir'den Netanyahu'ya: Savaşı sona erdirme yetkin yok
İsrailli bakan Ben-Gvir'den Netanyahu'ya: Savaşı sona erdirme yetkin yok
Fatih Tekke'den itiraf: Kazandığımız penaltı, penaltı değil
Fatih Tekke'den itiraf: Kazandığımız penaltı, penaltı değil
Lavrov: Filistin'deki ölümlerin hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Lavrov: Filistin'deki ölümlerin hiçbir haklı gerekçesi olamaz
İsrail basını: Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifinde değişiklikler istiyor
İsrail basını: Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifinde değişiklikler istiyor
Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs Adası'nın güneyindeki izinsiz gemi faaliyetine tepki
Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs Adası'nın güneyindeki izinsiz gemi faaliyetine tepki
Bakan Fidan: 'Amacımız bu tarihsel zulmün durması"
Bakan Fidan: 'Amacımız bu tarihsel zulmün durması"
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Edirne'deki Şerbettar Göleti kuraklık nedeniyle tamamen kurudu
Edirne'deki Şerbettar Göleti kuraklık nedeniyle tamamen kurudu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 kişi yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 kişi yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü: Netanyahu artık alıkonulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü: Netanyahu artık alıkonulmalı
Madrid derbisinde kazanan Atletico oldu
Madrid derbisinde kazanan Atletico oldu
Özgür Özel: Trump’ın dostu Erdoğan, Netanyahu’nun da dostudur
Özgür Özel: Trump’ın dostu Erdoğan, Netanyahu’nun da dostudur