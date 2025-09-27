Fatih Tekke'den itiraf: Kazandığımız penaltı, penaltı değil

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Penaltı pozisyonu var bir tane tartışmaya açık. Benim gördüğüm, kazandığımız penaltı, bence penaltı değil" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

"KAZANDIĞIMIZ PENALTI, BENCE PENALTI DEĞİL"

"Penaltı pozisyonu var bir tane tartışmaya açık. Benim gördüğüm, kazandığımız penaltı, bence penaltı değil"

"MAÇ ENTERESAN GEÇTİ"

"Galibiyet mutluluk verici. Bana göre çok hak ettiğimiz bir maçtı. Çok daha iyi bitireceğimiz hücumlar olabilirdi. Maç enteresan geçti açıkçası. Futbol böyle bir oyun, hemen cezalandırıyor. Genel hatlarıyla olumlu bir maçtı ama son dakikalarda birkaç dakika daha olsa sıkıntı yaşayabilirdik."

"HOCA DA KOVDURTABİLİRLER"

"Camianın ve taraftarın beklentisi birleşince bu kolay bir şey değil. Bu oyuncuların hata yapmaları gerekiyor. Ama hata yaparlarsa, böyle hoca da kovdurtabilirler. Onu da söyleyeyim."

"KENDİSİYLE GÖRÜŞMEM OLACAK"

"Benim atabileceğim bir gol değildi, inanılmaz iyi bir gol attı. Paul bu tip golleri daha fazla atmalı. Daha iyi durumda olmalı, Felipe’nin arzusu var. Sikan, geçen hafta sakattı, bir antrenmana aldık. Her antrenmanda sevilen oyuncuların başında geliyor. Süre aldığı sürece futbolu seven birisi. Kendisiyle görüşmem olacak."