Bakan Fidan: 'Amacımız bu tarihsel zulmün durması"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, "Amacımız bu tarihsel zulmün durması ve vatandaşlarımızın vicdanının daha fazla acı çekmemesi" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul toplantısı sebebiyle ziyaret ettiği ABD'de Başkan Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin önemli notlar paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki sorunların çözülmesi için ortaya samimi bir irade koyduğunu belirten Fidan, "ABD ziyaretimiz çok verimli geçti. Türkiye olarak çıkarlarımızı koruyacağız." dedi.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin de konuşan Bakan Fidan, önceliğin Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması, insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması olduğunu vurguladı. Fidan, "Amacımız bu tarihsel zulmün durması ve vatandaşlarımızın vicdanının daha fazla acı çekmemesi." dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

'ABD ZİYARETİMİZ ÇOK VERİMLİ GEÇTİ, TÜRKİYE OLARAK ÇIKARLARIMIZI KORUYACAĞIZ'

Gazze'de ateşkes sağlanmalı, Filistin BM'nin en önemli gündemiydi. Cumhurbaşkanımızın ikili ilişkileri gayet iyi geçti.

ABD Başkanı Trump'a Gazze'de ateşkesin biran önce sağlanması gerektiğini ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasını şart olduğunu söyledik. ABD ziyaretimiz çok verimli geçti. Türkiye olarak çıkarlarımızı koruyacağız.

Kamuoyunun gözü önünde olmayan yoğun bir diplomasi trafiği var. ABD Başkanı Donald Trump ile İİT ülkelerinin bir araya gelmesi önemli bir toplantıydı.

ABD yönetiminde Türkiye ile ilişkilerde bir sıkıntı yok. Kongre'ye dayalı yasal olarak daha önceden başlatılmış sınırlamalar var bunların kaldırılması içinde ABD yönetim liderlerinin yadsınamaz bir rolü var.

'SORUNLARIN ÇÖZÜLESİ YÖNÜNDE SAYIN TRUMP'IN BİR İRADE KOYDUĞUNU GÖRDÜK'

Şunun altını özellikle çizmek istiyorum birincisi her iki tarafta da sayın Trump'ta da Sayın Erdoğan'da da iki ülke arasındaki sorunları tamamıyla çözme konusunda irade var. Niyet var, irade var. Bu sorunlar farklı kategorilerde. Bir kısmı önceden gelen, bir kısmı konjonktürel, bir kısmi siyasete dayanan...

Bu konularda sorunların çözülmesi yönünde Sayın Trump'ın bir irade koyduğunu gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ciddi bir ikna kabiliyeti var. Somutlaştırdığınız zaman arada herkesin bildiği konulardan CAATSA meselesi var. CAATSA konusu bizim için aslında şöyle büyük bir sıkıntı iki NATO müttefiki ülke arasında birbirlerinden bir şey almayı engelleyen bir yasal problemin olması sistematik olarak problem.

'KAAN MOTORLARI VAR ALMAYI BEKLEDİĞİMİZ ONLARIN GELMESİ LAZIM'

KAAN motorları var almayı beklediğimiz. Onların lisansı durmuş durumda. Onların gelmesi lazım ki KAAN'ın üretimi başlayabilsin. Bizim ABD ile ilişkilerimizde sınırlamaların olması bizi ister istemez daha farklı noktalara itecek. Hiçbir ülke kendi geliştirdiğiyle yeterli olmuyor.

Enerji alanında iş birliği çok önemli. Nükleer enerji, doğal gaz dahil bir fikir birliği var. HALKBANK meselesi var. Bu konuda yargıya taşınmış bir konu. Bu konuda atılması gereken bir takım konular var. Genel olarak somut sonuçları fevkalade iyi bir görüşmeydi.

Önceliğimiz Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması, insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması.

Biz bir grup ülkeyle iki devleti çözümün ve Filistin'in tanınması gündemini sürekli ilerlettik. En sonunda da rekor sayıda ülke Filistin'i tanıdı. Avrupa ülkeleri, ABD'nin güçlü müttefikleri, Fransa, İngiltere, Avustralya, Kanada... Onlarda Filistin'i tanıdılar.

Tabii Filistin devletinin tanınması için, iki devletli çözüme gidilmesi için 60 bin masum kişinin öldürülmesine gerek yoktu. Bizim insan olarak aslında gelişmemiz hikmetle hareket etmek olmalı. Müsibeti beklemeden hareket etmemiz lazım ama olan bu.

Şu anda ortaya konulan tabloda Filistin Devleti daha çok tanınıyor.

İkinci aşamada tanınan bir devlet olarak değil yaşayan bir devlet olması. Bunun için sıcak savaşın durması gerekiyor. Daha sonrası Filistin'in kendi kendini yönetebileceği pozisyona gelmesi. Bunun için çalışmalar var.

'AMACIMIZ BU TARİHSEL ZULMÜN DURMASI VE VATANDAŞLARIMIZIN VİCDANININ DAHA FAZLA ACI ÇEKMEMESİ'

Gazze'nin muhtemel bir ateşkes anlaşmasından sonra kendi kendisini yönetmesiyle alakalı konular var. Bunlar tabi iyi senaryoda inşallah hayata geçirmek istediğimiz konular. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle bu konuya katkısını inanılmaz bir şekilde veriyor.

Amacımız bu tarihsel zulmün durması ve vatandaşlarımızın vicdanının daha fazla acı çekmemesi.