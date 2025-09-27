İran'dan ABD açıklaması: Trump'ın isteklerini tek tek açıkladı!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan açıklamasında, "ABD tüm zenginleştirilmiş uranyumumuzu onlara vermemizi, karşılığında üç aylık yaptırım muafiyeti tanıyacaklarını söylüyor. Bu, hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere bulunduğu New York’tan Tahran’a hareket etmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu’nun İran’ın tutumlarını dünyaya anlatmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Halkımızın uğradığı zulmü, ülkemizin haklı davasını bu platformda dile getirdik" ifadelerini kullandı.

"ABD’NİN TALEPLERİ MANTIKSIZ"

Pezeşkiyan, Avrupalı taraflarla bazı konularda uzlaşı sağlandığını ancak ABD’nin yaklaşımının tamamen farklı olduğunu belirterek, "ABD tüm zenginleştirilmiş uranyumumuzu onlara vermemizi, karşılığında ise yalnızca üç aylık yaptırım muafiyeti tanıyacaklarını söylüyor. Bu, hiçbir şekilde kabul edilemez. Birkaç ay sonra yeni taleplerle gelecekler ve ‘snapback’ (tetik) sürecini başlatmak isteyecekler. Eğer mantıksız talepleriyle ‘snapback’ arasında bir seçim yapmamız gerekirse, ‘snapback’i tercih ederiz. Bu durumda da tüm sorunlarımızı çözebileceğiz" dedi.