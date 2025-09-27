BIST 11.378
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yollarını ayırma kararı aldı

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yollarını ayırma kararı aldı

Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun yardımcı antrenörü olarak göreve getirilen Gökhan Gönül ile yollarını ayırma kararı aldı. Gönül'ün Fenerbahçe serüveni sadece 4 maç sürdü.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim, Samandıra'da değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Devin Özek ile yollarını ayırma kararı alan yönetim, Gökhan Gönül ile de vedalaşıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Yardımcı Antrenör Gökhan Gönül ile yollarını ayırma kararı aldı.

SADECE 4 MAÇ GÖREV YAPABİLDİ

Gökhan Gönül, Domenico Tedesco ile anlaşılmasının ardından İtalyan teknik adamın yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştı. Gönül'ün Fenerbahçe serüveni sadece 4 maç sürdü.

