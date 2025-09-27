BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
HABER /  GÜNCEL

Hatay'da 50 depremzede çifte düğün ve çeyiz desteği sağlanacak

Hatay'da 50 depremzede çifte düğün ve çeyiz desteği sağlanacak

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 50 çift için düğün organize edilecek ve çeyiz desteği sağlanacak.

Abone ol

Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Diyanet Vakfı, Hatay ve Konya İl Müftülükleri, Mehir Vakfı ile Mehir Aile Derneği işbirliğinde "Toplu Düğün Projesi" başlatıldı.

Projenin tanıtım toplantısı, Hatay İl Müftülüğü binasında düzenlendi.

Toplantıda konuşan İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayalleri yıkılan gençlerin evlenmesine vesile olmak istediklerini söyledi.

Kentte 2 yıl önce de 100 nişanlı çifte toplu düğün ve çeyiz desteği verdiklerini belirten Topçu, "Samimiyet ve gayretle yola çıkılan bu kutlu evlilik projesinde, 50 nişanlı depremzede çiftimizin evlilik yolunda ilk adımlarını atmalarına destek olacağız. Bu büyük projeyle yalnızca birer düğün değil umut ve huzur dolu, bereketli yuvalar kuracağız inşallah." dedi.

Topçu, projenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir de projeden yararlanmak isteyenlerin başvurularının 1 Kasım-31 Aralık'ta alınacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çiftlerimizin başvuruları Türkiye Diyanet Vakfı Hatay Şubesine yapılacak olup, değerlendirmeler Türkiye Diyanet Vakfı kriterleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, 18-40 yaş arasında olmak, ilk evliliğini yapıyor olmak, mal varlığı ve aracı bulunmamak, vergi mükellefi olmamak şartları aranacaktır. Gayemiz aile kurumunu korumak, gençlerimizin yaralarını sarmak ve geleceğe umutla bakan nesillerin yetişmesine katkı sunmaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
Epstein davasında yeni açıklanan belgelerde Elon Musk ve Bill Gates çıktı
Epstein davasında yeni açıklanan belgelerde Elon Musk ve Bill Gates çıktı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Preveze Deniz Zaferi" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Preveze Deniz Zaferi" paylaşımı
Denizli'de evlere kadın kılığında girerek hırsızlık yaptı
Denizli'de evlere kadın kılığında girerek hırsızlık yaptı
Turkcell, 1250 metre yükseklikte 5G testini başarıyla tamamladı
Turkcell, 1250 metre yükseklikte 5G testini başarıyla tamamladı
ABB'ye konser soruşturması Mansur Yavaş Gökçek ailesinin iddiası deyip açıkladı
ABB'ye konser soruşturması Mansur Yavaş Gökçek ailesinin iddiası deyip açıkladı
Devlet Bahçeli TRÇ ittifakı önerisine açıklık getirdi: Gelirlerimiz artabilir
Devlet Bahçeli TRÇ ittifakı önerisine açıklık getirdi: Gelirlerimiz artabilir
Fatih'te bir işletmede müstehcen görüntüler sonrası Valilik harekete geçti
Fatih'te bir işletmede müstehcen görüntüler sonrası Valilik harekete geçti
Zonguldak'ta üst geçidin direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Zonguldak'ta üst geçidin direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
TCG Bora hücumbotu Muğla'da ziyarete açıldı
TCG Bora hücumbotu Muğla'da ziyarete açıldı
Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza! O firmalar...
Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza! O firmalar...
İsrail'den sosyal medya operasyonu Netanyahu: TikTok tamam sıra X'te
İsrail'den sosyal medya operasyonu Netanyahu: TikTok tamam sıra X'te
BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'dan Netanyahu'ya: Gazze'deki kanlı savaşın bitirilmesi gerekİyor!
BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'dan Netanyahu'ya: Gazze'deki kanlı savaşın bitirilmesi gerekİyor!