Galatasaray'ın attığı gol öncesi Singo'nun taç atışında ihlal var mı eski hakemler açıkladı

Galatasaray'ın 1-0 galip geldiği maçın golün asistini yapan Singo'nun pozisyon öncesi kullandığı kaç atışında ihlal tartışması yaşandı. Beinsport'ta yayınlanan programda söz alan eski hakemler taç atışının hatalı olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibin 1-0'lık skorla geçti. Bu mücadelenin tartışmalı pozisyonları beIN SPORTS'un sevilen hakem programı TRİO'da konuşuldu

GOLDEN ÖNCE SINGO'NUN KULLANDIĞI TAÇTA İHLAL VAR M?

Deniz Çoban: Taçtan sonra top dönüyor, dolaşıyor. Hiç el değiştirmedi. Zorbay Küçük bu pozisyona hazırlanmış fakat yardımcı hakem hazırlanmamış. Bu karar doğruysa da ezbere çıkmış bir karar. Çok emin olamamakla birlikte hatalı taç gibi duruyor.

Bahattin Duran: Yardımcı hakemin asli görevi taç atışında ayakları kontrol etmek. Neden geride duruyor. Sevabıyla günahıyla yardımcı hakeme ait olması gereken bir pozisyon. Ama ne yazık ki yardımcı hakem oraya bakmıyor.

Bülent Yıldırım: Sevabıyla günahıyla hakem ekibine ait bir karar.