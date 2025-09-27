Denizli'de evlere kadın kılığında girerek hırsızlık yaptı

Denizli'de kadın kılığına girerek evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kadın kılığına girerek evlerden hırsızlık yapan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakaladı, çalıntı malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yakalanmamak için kadın kılığına girdiğini itiraf eden şüphelinin, balkonundan girdiği evden hırsızlık yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.