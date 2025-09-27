Turkcell, 1250 metre yükseklikte 5G testini başarıyla tamamladı

Turkcell, Kaçkar Dağları'nda düzenlenen Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi'nin Türkiye ayağı "Kaçkar by UTMB"de 1250 metre yükseklikte yapılan ilk 5G saha testini başarıyla tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 5 kıtada, 43 farklı ülkede koşulan ultra maraton UTMB, bu yıl 55 ülkeden 2 bini aşkın sporcunun katılımıyla Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirildi.

Organizasyonun Kaçkar by UTMB kısmında bir ilke daha imza atarak 1250 metre yükseklikteki 5G saha testini tamamlayan Turkcell, zorlu doğa koşullarında ve büyük spor etkinliklerinde 5G teknolojisine hazır olduğunu kanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, sosyal fayda projelerine son 10 yılda 13 milyar liradan fazla katkı sağladıklarını belirtti.

Sporun da bu alanlar arasında kendileri için çok özel yere sahip olduğunu vurgulayan Koç, UTMB'nin hem destekçisi hem de teknoloji altyapı sağlayıcısı olarak Kaçkar Dağları'nda yer aldıklarını aktardı.

Organizasyonun her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce sporcuyu ve izleyiciyi ağırladığına işaret eden Koç, "Ayrıca, 5 yıl boyunca ülkemizde düzenlenecek. Rize ve Kaçkar bölgesine ekonomik ve sosyal olarak büyük fayda sağlayacak. Bu eşsiz coğrafyanın tanıtılmasına önemli fırsat sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar 5G ile karadan karaya, karadan denize ve nesneler arası iletişimde birçok ilki gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Koç, şöyle devam etti:

"Şimdi bu ilklere bir yenisini daha ekledik. Kaçkar'ın zorlu yamaçlarında, Türkiye'nin en yüksek rakımında yapılan ilk 5G saha testini başarıyla tamamladık. Bu sadece teknik bir test değil, Turkcell'in her koşulda yenilikçi teknolojilere ve 5G'ye hazır olduğunun en net göstergesiydi. Türkiye'nin lider teknoloji şirketi ve dijitalleşmede öncü markası olduğumuzu bir kez daha ispatladık. İster şehir merkezinde, ister binlerce kişinin katıldığı spor etkinliklerinde, isterse de sınırları zorlayan doğa koşullarında en kaliteli 5G teknolojisini sunmaya hazırız."

Turkcell'in Kaçkar By UTMB 2025'te imza attığı ilklerin bununla sınırlı olmadığının altını çizen Koç, bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenlenen maratona katılan sporcuların yine ilk kez Turkcell'in dijital altyapısıyla canlı olarak takip edildiğini bildirdi.