BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'dan Netanyahu'ya: Gazze'deki kanlı savaşın bitirilmesi gerekİyor!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, New York'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek, Gazze Şeridi'ndeki "kanlı savaşın" sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Abone ol

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Bakan Al Nahyan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Netanyahu ile bir araya geldi.

Görüşmede, güncel bölgesel gelişmelerin yanı sıra uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme yönündeki çabaları ele alındı.

Görüşme sırasında Bakan Al Nahyan, Gazze Şeridi'ndeki kanlı savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanmasının önemini vurguladı.

Gazze'de sivillerin yaşadığı kriz ve trajik koşullara son verilmesi ve daha fazla can kaybının önlenmesi gerektiğini dile getiren Al Nahyan, BAE'nin, uluslararası toplumun tüm esir ve tutukluların serbest bırakılması yönündeki çabalarını desteklediğine işaret etti.

Aşırılıkçılık ve terörizmin her türlü biçimi ve tezahürüyle mücadele etmek ve tüm sivillerin hayatlarını korumak için uluslararası alanda ortak çaba gösterilmesinin önemine dikkati çeken Al Nahyan, Gazze'de sivillerin yaşadığı trajik koşulların, insani yardımların engelsiz ve sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılması için her türlü çabayı göstermeyi gerektirdiğini ifade etti.

Bakan Al Nahyan, BAE'nin, "iki devletli çözüm" temelinde kapsamlı barışa ulaşmayı hedefleyen ve Filistin ile İsrail halklarının ve tüm bölge halklarının beklentilerinin karşılanmasına katkıda bulunacak tüm çabaları destekleme konusundaki kararlı yaklaşımını yineledi.

Al Nahyan, bölgede halkların güvenlik, istikrar, refah ve sürdürülebilir kalkınma özlemlerini gerçekleştirmek için hoşgörü, bir arada yaşama ve insan kardeşliği değerlerinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkati çekti.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Tıpkı BAE'nin İsrail'in Filistin topraklarını ilhakına ilişkin dosyayı kapatma konusundaki kararlı duruşu gibi, (Bakan) Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın bu akşam New York'ta İsrail Başbakanı ile görüşmesi, Gazze savaşını sona erdirmek ve insani trajediyi sona erdirecek ve barış sürecini ilerletecek kalıcı bir ateşkes sağlamak için uluslararası çabaları destekleyen cesur bir adımdır."