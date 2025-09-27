BIST 11.378
Ayşenur Arslan'dan garip iddia! Erdoğan Trump'ın yanına bakın neden oturmuş

Gazeteci Hadi Özışık, Gazze konulu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın yanına alfabetik sıra nedeniyle oturduğunu iddia eden gazeteci Ayşenur Arslan'ın açıklamalarını, Gaffar Yakınca ile birlikte değerlendirdi.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze konulu bölgesel toplantıya katıldı. Başkan Erdoğan ve ABD Başkan Trump’ın toplantı masasının başında ve yan yana oturduğu görülürken ABD Başkanı, "Burada 32 toplantı yaptık, en önemli toplantım bu olacak." dedi.

Başkan Erdoğan ise toplantı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunarak,"çok verimli güzel bir toplantıyı bitirdik. Ben memnunum. Sonucu da hayır olsun" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katıldı. Gazeteci Ayşenur Arslan ise çok ilginç bir iddia ortaya attı.

Ayşenur Arslan'dan garip iddia! Erdoğan Trump'ın yanına bakın neden oturmuş - Resim: 0

Arslan, 'Haberin başlığı şöyleydi: “Gazze konulu zirvenin ortak bildirisi yayınlandı. SONUÇ: TRUMP’IN LİDERLİĞİNİN ÖNEMİ..” Haber gibi fotoğraf da “etkileyiciydi”. U masada İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin liderleri oturmuş.. Baş köşeye ise ev sahibi (!) Trump, yanına da alfabetik sıraya göre olsa gerek Erdoğan yerleşmişti.' ifadelerini kullandı.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

