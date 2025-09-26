Okan Buruk'tan Victor Osimhen sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçının son bölümünde forma giyen Victor Osimhen hakkında "10 dakika oynatmak istedik. O ağrıyı görmesi için. %100 hazır değil, çok takım antrenmanı yapmadı" dedi.

Süper Lig'in 7’nci haftasında Alanyaspor sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Maç bittiği anda o sevinci, galibiyet sevincini, rekor kırmanın sevincini yaşayamadan içeriye girdik. Maçın son 15-20 dakikası yaptıklarımız... İlk yarıda daha bizim istediğimiz gibi oldu ama son bölümde özellikle son değişiklikler sonrası oyun olarak daha iyisini yapmamız gerekirdi. İki maçı düşünüyoruz. Bugün bizim için en büyük sıkıntı, hem bu maçı düşünmek hem de bir sonraki maçı düşünmekti.

"OSIMHEN'İ 10 DAKİKA OYNATMAK İSTEDİK"

Alanyaspor maçının son bölümlerinde oyuna giren Victor Osimhen'in son durumu hakkında konuşan Buruk, şunları dedi:

Osimhen'i 10 dakika oynatmak istedik. O ağrıyı görmesi için. %100 hazır değil, çok takım antrenmanı yapmadı. Dün bizimle kısa bir bölüm çıktı. Onunla ilgili ağrı ve fiziksel durumunu değerlendirip bir sonraki maça düşüneceğiz. Barış çıkarken bir kanat oyuncusu gerekiyordu ama özellikle onu soktum. Onun 10 dakika oynamasını istedim, bu riskleri de alıyoruz.