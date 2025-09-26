Icardi’nin golü Galatasaray’a 3 puan getirdi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti ve sarı-kırmızılılar 23. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Alanya Oba Stadı'nda oyananan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.

Galatasararay'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 21'e yükseltirken Alanyaspor, 9 puanda kaldı.

BÜYÜK BAŞARI

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçlar kulüp tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Aslan, Alanya karşısında aldığı galibiyetle, ligde 7. maçından da galibiyet ayrıldı ve kulüp tarihinde en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Gelecek hafta Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Alanyaspor 0 - 1 Galatasaray

90'Son düdük geldi ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.

90'Maçın sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.

83'Ani gelişen Alanyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf'un şutundsa top direğe çarparak dışarı çıktı.

75'Ceza sahasında topla buluşan Ogundu, karşı karşıya kaldığı pozisyonda Uğurcan'ı geçemedi.

67'Barış'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sane'nin vuruşunda savunmaya çapran top kalecide kaldı.

48'Icardi kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Icardi'nin şutunda top üstten dışarı çıktı.

47'Sane ceza yayının gerisinde savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray tehlikeli noktadan serbest vuruş kazanacak.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.

37'Sağ kanattan ceza sahasına giren İbrahim çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan'ı geçemedi.

33'Sane'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Icardi, yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul'u geçemedi. Devamında Icardi'nin topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı havada.

23'GOL! Galatasaray, Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta şık çalımla ceza sahasına giren Singo, son çizgiden içeri ortaladı. Ön direkte Icardi'nin şık vuruşunda top ağlara gitti.

17'Singo'nun ceza yayının sağından yaptığı vuruşta top savunmadan döndü. Dönen topu önüne alan Icardi şutunda çerçeveyi tutturamadı. Devamında Icardi'nin pozisyonu için ofsayt bayrağı kalktı.

13'Kendi yarı sahasının ortasından aldığı topu şık çalımlarlar Galatasaray ceza sahasına taşıyan Maestro, önünü boşalttıktan sonra kaleyi düşündü. Maestro'nun ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı.

9'Galatasaray ceza sahasında İbrahim, Eren'e faul yaptı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

3'Galatasaray orta alanda hazırlık paslarıyla ileri çıkmaya çalışıyor.

1'İlk düdük geldi ve zorlu karşılaşma başladı.

Alanyaspor - Galatasaray ilk 11'ler

Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Lima, Ümit, Yusuf, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, İbrahim, Hwang, Ogundu

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sallai, Sane, Barış, Icardi