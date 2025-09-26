BM toplantısında ilginç anlar: Brezilya Başbakanı Lula, Macron’u ensesinden tuttu

Brezilya Başbakanı Lula, 80'inci BM Genel Kurulu'nda bir araya geldiği Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ensesinden tutarken büyük bir şaşkınlık yaşayan Macron, olayı şakaya vurmaya çalıştı.

New York'ta gerçekleştirilen 80'inci BM Genel Kurulu, birçok önemli konuşma ve diplomatik temasa ev sahipliği yaptı.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok lider BM kürsüsünde dünyaya seslenirken kurulun 4'üncü gününde yaşanan olay gündem oldu.

İLGİNÇ TOKALAŞMA

Kurul kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brezilya Başbakanı Luiz Inaciao Lula da Silva bir araya geldi.

İkilinin tokalaştığı anlarda yaşananlar ise kurula damgasını vurdu.

ENSESİNDEN TUTTU

Brezilya Başbakanı Lula, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u ensesinden tuttu.

Fransa lideri Macron o anlar büyük bir şaşkınlık yaşarken, olayı şakaya vurmaya çalıştı.