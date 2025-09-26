BIST 11.378
Beşiktaş'ta 4 imza birden!

Beşiktaş'ta 4 imza birden!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, altyapısından yetişen Cumali Gürsel, Kartal Cengizer, Ozan Sevim ve Tuna Baran Demir ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Süper Lig devi Beşiktaş, siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 4 genç futbolcuyla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

2 YILLIK İMZA ATILDI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan genç oyuncular Cumali Gürsel, Kartal Cengizer, Ozan Sevim ve Tuna Baran Demir ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşmeye imza atıldı.

Beşiktaş'ta 4 imza birden! - Resim: 0

BAŞARILAR DİLENDİ

Siyah-beyazlı kulübün Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolculara yeni dönemde başarılar diledi.

