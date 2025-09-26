BIST 11.378
İsrail, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı 15 katlı bir binayı yerle bir etti

İsrail, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı 15 katlı bir binayı yerle bir etti

İsrail ordusu, Gazze kentinde yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı 15 katlı bir binayı tahliye uyarısından kısa süre sonra bombalayarak yerle bir etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee,  sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze kentindeki birçok binanın "kırmızı" renge boyandığı bir harita paylaştı.

Adraee, söz konusu binaların kısa süre sonra hava saldırılarıyla vurulacağını belirterek "tahliye edilmesini" istedi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin Nasr Mahallesi'nde bulunan 15 katlı bir binayı savaş uçaklarıyla vurdu.

Bölgeden dumanların yükseldiği, İsrail ordusunun kuşatması ve hareket eden her şeye ateş açılması nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşamadığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının yerle bir ettiği 15 katlı binaya, Gazze kentinin diğer bölgelerinden göçe zorlanan yüzlerce Filistinlinin sığınmış olduğu aktarıldı.

Gazze kentindeki 1 milyon Filistinliden, "güvenli insani bölge" olduğunu iddia ettiği güneydeki El-Mevasi bölgesine göç etmesini isteyen İsrail, son günlerde kentteki çok katlı binaları hava saldırılarıyla yerle bir ediyor.

Bu binaların vurulması sonucu binlerce Filistinlinin evsiz kaldığı vurgulanıyor.

