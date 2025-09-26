Leman Dergisi soruşturması! 4 kişi adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çiziminin Leman dergisinde yayımlanmasına ilişkin davada tutukluğa yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine 4 sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Dava kapsamında tutuklu bulunan sanıklar yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir ve grafiker Cebrail Okçu tahliye talebinde bulundu.
Sanıkların tutukluğuna itirazını inceleyen üst mahkeme, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verdi.
Sanıkların, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 14 Kasım'da yargılanmasına başlanacak.