CHP'den ihracı istenen Gürsel Tekin'den yönetime tepki

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP Genel Merkezi'nin kendisinden savunma istemesine tepki göstererek "Ben başta genel başkanımız ve yöneticilerden bugün yüzlerce arkadaşımızın tutuklu olmalarına sebep olan iftiracılar ve itirafçılarla ilgili bir işlem yapmalarını beklerdim. Hatta bunun 24 tanesi de CHP üyesi." dedi.

CHP İstanbul İl başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, CHP Genel Merkezi'nin kendisinden ve bazı partililerden, üyeliğine tedbir kararı konulduğu gerekçesiyle savunma istendiğini söyleyerek bu duruma tepki gösterdi.

Sadece suç işlenmesi halinde savunma yapabileceğini, göreve başladıkları günden bu yana tüm vakitlerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine emanet ettiği CHP'yi muhafaza ve müdafaa etmekle geçtiğini belirten Tekin, hayatları boyunca en ufak bir negatif işin içinde olmadıklarını dile getirdi.

Bazıları gibi parti liderlerinin elinden tutarak siyaset yapan insanlar olmadıklarını vurgulayan Tekin, yıllarca İstanbul'u ve Türkiye'yi karış karış gezerek mücadele ettiklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendilerine ilişkin sözlerine de tepki gösteren Tekin, şunları kaydetti:

"Ne göndermişsiniz? Yani gerçekten acıyorum. Gerçekten acıyorum. Mesela, işte şu maddeler. Önce Sayın Genel Başkan, ekranda (partiden) 'attım' diyor. Düşünebiliyor musunuz? 'Attım' diyor. Hemen ekrandan baktım, üyeliğimiz var. İki saat sonra baktım, üyelik yok. Tarihe baktım. Sonra, büyük olasılıkla yanlışlarını fark edince, bu sefer ne yaptılar? Efendim, savunma göndereceğiz. Ne savunması gönderiyorsunuz? Kime gönderiyorsunuz? Savunmayı biz kime yapacağız? Merak ediyorum. Sadece bu kurumsal kimliği muhafaza etmek için sabırla bekliyoruz. Tertemiz insanları kimin karşısına götüreceksiniz? Farkında mısınız? Sayın Genel Başkanım, bizleri kimin karşısına götüreceğinizi biliyor musunuz? Onun için bu bir savunma değildir. Ben başta Genel Başkanımız ve yöneticilerden bugün yüzlerce arkadaşımızın tutuklu olmalarına sebep olan iftiracılar ve itirafçılarla ilgili bir işlem yapmalarını beklerdim. Hatta bunun 24 tanesi de CHP üyesi. Yani Zeki Şen'i, Erkan Narsap'ı disipline veriyorsunuz. Arkadaşlarımızın tutukluluğuna sebep olanlarla ilgili neden bir işlem yapmazsınız?"

Partiye yakın medya kuruluşlarında kendilerine yönelik yalan ve iftiralarda bulunulduğunu belirten Tekin, bunların devam etmesi halinde hukuki haklarını kullanacağını dile getirdi.

Tekin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ilişkin karara itirazı reddedilerek tedbirin devamına karar vermesi üzerine yöneltilen soru üzerine bununla meşgul olmadıklarını ifade etti.

