Numan Kurtulmuş'tan Abdullah Öcalan açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti'den Abdullah Öcalan'ın çözüm süreci komisyonunda dinlenmesi talebiyle ilgili olarak, "Gündeme gelirse karar nitelikli çoğunlukla alınacak. Komisyon buna karar verecek" dedi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek Meclis'in 28. Dönem 3'üncü yasama yılı faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Meclis'te faaliyet gösteren komisyonlardan birinin tarihi bir nitelik taşıyan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olduğunu söyleyen Kurtulmuş, bu komisyonun çok yüksek bir siyasal temsil kapasitesiyle kurulduğunu söyledi. Komisyonun şimdiye kadar 12 toplantı gerçekleştirdiğini, 54 saati aşkın mesai yaptığını ve 91 kişinin önerilerini sunduğunu anlattı.

Kurtulmuş, "Terörsüz bir Türkiye oluşturulması için TBMM çatısı altında bir komisyon oluşturuldu ve fevkalade büyük bir mesafe kaydetti" dedi.

"Komisyon, yasa hazırlamayacak çerçeve ve öneri sunacak"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, komisyonun yasa hazırlamayacağını, tüm üyelerin uzlaştığı önerileri çerçeve olarak Meclis'e sunacağını söyledi.

"Örgüt kendini feshettiğini ortaya koyarsa süreç daha hızlı ilerler"

Silah bırakma sürecinin tamamlandırmasının süreci hızlandıracağını da ifade eden Kurtulmuş, İmralıdan 'örgütü feshediyoruz' çağrısı geldiğini hatırlattı ve "O ayağının yerine getirildiğinin ortaya koyulması lazım. Yoksa sadece meclise bir takım görevler verilmesi doğru olmaz kanaatindeyim" dedi. Kurtulmuş ayrıca, "Örgütün kendini feshettiğini ortaya koyması ile birlikte sürecin çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğine inanıyorum" dedi.

Örgütün silahları bütünüyle bıraktığının tespitinin devletin güvenlik kurumları tarafından yapılacağını belirten Kurtulmuş, "Bunun bir devlet politikası olduğunu ifade etmek isterim. Devletin bütün kurumları da kendilerine düşen sorumlulukları yerine getiriyorlar" dedi.

"Öcalan'ın dinlenip dinlenmeyeceğine komisyon karar verecek"

Komisyonun Öcalan'ı dinleyip dinlemeyeceğine dair soruyu ise Kurtulmuş, "Henüz bu konu komisyonun gündemine gelmedi. Gündeme gelirse karar nitelikli çoğunlukla alınacak. Komisyon buna karar verecek. Benim tek başıma vereceğim bir karar değildir" dedi.