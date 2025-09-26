En şaşırtıcısı Yunan oldu! Sandalye jestli Erdoğan Trump zirvesi dünya basını manşetleri

AMERİKA'da gerçekleşen Donald Trump Erdoğan görüşmesi dünya medyasında manşetlere çıktı. Komşu Yunanistan itiraf gibi bir başlık attı ve 'Ne istediyse aldı' diyerek haberi verdi. Rusya medyası Trump'ın Erdoğan'ı övmesine dikkat çekerken, Arap medyası F35'den gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile buluşması beklenenden çok daha etkili oldu. Dünya medyasına da bu etki yansıdı.

YUNAN BASINI : HER ŞEYİ ALDI

Komşu ülke Yunanistan'ın Ta Nea gazetesi Erdoğan için "Her şeyi aldı" manşetini attı. Haberde "Beyaz Saray, Sultan'ı göklere çıkardı." ifadesi kullanıldı.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'den uçak ve doğal gaz da dahil olmak üzere 70 milyar doları bulan satın alma paketiyle döndüğü belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

Trump, dostu Erdoğan'a övgüler düzerken Yunanistan, bölgemizdeki dengeleri değiştirecek büyük kararlara etki edemeden sadece seyirci kalabiliyor.

Kathimerini gazetesi de "Trump, Türkiye'ye F-35 sağlamak için formül arıyor" manşetiyle yayımladığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın ikili görüşmesine ve Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmalara yer verdi. Trump'ın Erdoğan'a övgülerde bulunduğuna ve kendisini bölgesel güç olarak gördüğüne işaret edilen haberde, Washington-Ankara ilişkilerinde yeni bir dinamiğin olduğu değerlendirmesi yapıldı.

MİÇOTAKİS FİYASKOSU

Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden in.gr'de yayımlanan, "Miçotakis'in New York'taki fiyaskosu, krizde bir yönetimin belirtisi" başlıklı haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 23 Eylül'de New York'ta yapılması planlanan görüşmesinin ertelenmesi nedeniyle Yunanistan hükümeti eleştirildi.

Haberde, "Türk Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı ile görüşme yapmayı başarırken ve bir şekilde savunma teçhizatı tedarikini de içerecek şekilde Türk-Amerikan ilişkilerinde iyileşme sağlarken Başbakan'ın (Miçotakis) New York'taki görüşmelerinin toplamdaki sonucu çok büyük olmadı. Yunan hükümeti için durumu daha da kötüleştiren şey, şu an ABD hükümeti ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir iletişim ve uzlaşı kanalı bulmakta ciddi zorluklarla karşılaşması." değerlendirmesine yer verildi.

ARAP BASINI NELER DEDİ?

Temasların Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği vurgulanan haberlerde savunma ve askeri konular öne çıkarıldı. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Erdoğan-Trump buluşmasını "Erdoğan–Trump görüşmesinin ardından Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişme ufukları" başlığıyla duyurdu.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonu ise Erdoğan'ın Trump ile F-35 satın alımı için müzakere edeceğini aktardı. Al Jazeera ve Sky News Arabia, F-16 ve F-35 dosyalarının masada olduğunu ve Washington'un yaptırımların kaldırılmasını gündemine alabileceğini belirtti.

ARTIK RUSYA'DAN PETROL ALMA

Enerji konusu da Arap medyasında geniş yer buldu. El-Quds El-Arabi ve Al Arabiya, Trump'ın Erdoğan'a Rusya'dan petrol alımını durdurmasını teşvik ettiğini ve bunun karşılığında savunma alanında kolaylık sağlanabileceğinin ima edildiğini kaydetti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Sky News Arabia, görüşmeyi "Trump, Erdoğan'ı Rusya'dan artık petrol almamaya davet etti. Gazze'yi de konuştu" başlığıyla verdi. Al Jazeera, görüşmeyi stratejik bir çerçevede yorumlarken, Körfez medyası enerji ve yaptırımlar boyutuna ağırlık verdi.

RUSYA TRUMP'IN ERDOĞAN'I ÖVMESİNİ VERDİ

Moskova merkezli Rusia Today'in Arapça yayın yapan kanalı RT Arabic ise Washington'daki görüşmeyi, "Trump: Erdoğan çetin ve kendisine güveni olan biridir ancak onu seviyorum" başlığıyla verdi.

ABD Başkanı Trump'ın Türk mevkidaşı Erdoğan'ı çetin ve kendisine güveni olan biri olarak nitelendirdiği vurgulanan haberde, Trump'ın söz konusu görüşmede Erdoğan'a hayranlığını dile getirdiği kaydedildi.