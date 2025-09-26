Rize'de sel sonrası bungalovlar sökülüyor

Rize'de geçen hafta yaşanan selde, Fırtına Deresi'nin kenarındaki bungalovlar zarar görmüş ve bazıları suya kapılmıştı. Afet sonrası işletmeciler, hem bungalovları hem de tiny house konseptli tesislerini kaldırma kararı aldı.

Abone ol

Rize'deki sel felaketinin ardından çalışmalar sürüyor.

Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde geçen hafta şiddetli yağış etkili oldu. Fırtına Deresi yükseldi, birçok noktada taşkın ve heyelanlar yaşandı.

Fırtına Vadisi boyunca dere kenarına inşa edilen tiny house ve bungalov şeklindeki konaklama tesisleri büyük zarar görürken bazıları suya kapıldı.

DSİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Yetkililer, dere yatağındaki yapılaşmanın can ve mal güvenliğini tehlikeye attığına dikkat çekti.

Sel sonrası bungalov ve tiny house sahipleri, kendi imkanlarıyla tesislerini kaldırmaya başladı.

İşletmecilerin bir bölümü, bungalovları iş makineleri ve kamyonlarla güvenli alanlara taşıdı. Bazıları ise tesislerini tamamen kapatma kararı aldı.

Dere kenarında bulunan kaçak veya riskli yapıların tespit edilerek kaldırılacağı, doğal dengeyi bozan müdahalelere izin verilmeyeceği belirtiliyor.