Metro Türkiye'de üst düzey atama

Metro Türkiye'nin Kurumsal İletişim Müdürü, Pınar Özistanbullu Demir oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeme içme sektöründe iş ortağı olarak faaliyet gösteren Metro Türkiye'de üst düzey atama gerçekleşti.

Şirkete 2006'da yeni mezun olarak katılan ve kariyeri boyunca kategori yönetimi, hedef grup müşteri yönetimi, pazarlama ile etkinlik ve sponsorluklar alanlarında yönetici pozisyonlarında görevler alan Demir, 1 Eylül itibarıyla şirketin yeni Kurumsal İletişim Müdürü oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü'nden 2005'te mezun olan Demir, şirkette uzun yıllara dayanan deneyimiyle hem ürün yönetimi hem de sektör ve müşteri bilgisi sayesinde farklı bakış açılarını bir arada değerlendirme yetkinliği kazandı.

Yeni görevinde şirketin kurumsal iletişim stratejilerine liderlik edecek olan Demir, Metro Türkiye'nin Türk mutfağına ve gastronomi ekosistemine katkılarını ve sürdürülebilirlik çalışmalarını kamuoyuyla buluşturacak.

