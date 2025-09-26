Garanti BBVA Leasing, dijital leasing sürecini başlattı

Garanti BBVA Leasing, finansal kiralama (leasing) sürecini dijitalleştirdiğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Leasing müşterileri, bankanın mobil uygulaması ve internet şubesi üzerinden leasing başvurusundan sözleşme imzalanmasına kadar, tüm adımları birkaç dakika içinde tamamlayarak, iş makinesi alımlarında büyük ölçüde zaman kazanacak.

Yeni modelle birlikte müşteriler, mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden almak istedikleri belirli iş makineleri için, örnek ödeme planları oluşturabilecek, kendileri için uygun planı seçebilecek, kredi başvurularının değerlendirme sürecini takip edebilecek ve iş makinesi alımlarına ilişkin, tüm leasing sürecini uçtan uca ve dakikalar içinde tamamlayabilecek.

Onaylanan talepler için de sözleşme imzalama süreci mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Ortalama bir haftada tamamlanan leasing başvurusu, değerlendirme ve sözleşme imzalama işlemleri artık dijital kanalda birkaç dakika içinde sonuçlanacak.

Sunulan bu hizmetin, mikro işletmelerden KOBİ'lere, ticari müşterilerden kurumsal müşterilere kadar geniş bir kitleye önemli zaman tasarrufu sağlamasının yanı sıra, bazı ekipmanlarda geçerli yüzde 1 KDV kampanyası da işletmelerin avantajlı koşullarda yatırım yapabilmesine imkan tanıyacak. Gelecek dönemde iş makinelerine ilave olarak, taşıtlar, CNC tezgahları, tekstil makinaları ve diğer tüm üretim makinaları için de leasing işlemlerinin dijitale taşınması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı, dijitalleşmenin hayatın her alanında hız kazandığını, Garanti BBVA Leasing olarak müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına yanıt vermek için hız kesmeden yenilikçi çözümler geliştirdiklerini ve iş süreçlerini kolaylaştıran uygulamaları hayata geçirdiklerini belirtti.

Çaycı, "Fiziki ortamda ortalama bir hafta süren başvuru ve değerlendirme süreçlerini artık birkaç dakika içinde, uçtan uca tamamlayabiliyoruz. Böylece müşterilerimiz hem zamandan tasarruf ediyor hem de yatırımlarını daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Müşterilerimizin finansal yolculuklarının her adımını kolaylaştırmak için yanlarında olmaya, onlara dijital çağın çözümlerini sunmak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.