Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın üçüncü dönem belgeseli yayınlandı

Borusan Holding, Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın üçüncü dönemine odaklanan belgeseli yayınladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, iklim kriziyle mücadele ve eşitsizliklerin azaltılmasına odaklanan bu dönemin başarıları ve desteklenen projelerin dönüştürücü gücü, belgesel aracılığıyla geniş kitlelerle buluştu. Yapım, belgesel kanalı beIN İZ TV'nin kurucularından yönetmen Vedat Atasoy'un imzasını taşıyor.

Impact Hub İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın üçüncü döneminin hikayesinin anlatıldığı belgeselde, desteklenen projelerin başlangıç aşamasından bugüne nasıl bir gelişim gösterdiği ve yarattıkları somut çevresel ve toplumsal faydalar detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, 2022'de daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle başlattıkları Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın, destek mekanizması olmanın ötesinde gerçek bir ekosistem sunduğunu belirtti.

Ateş, sosyal faydayı odağına alan ve toplumsal dönüşüme aracılık eden projelere, ihtiyaç analizinden kapasite geliştirmeye, özel eğitimlerden mentörlük fırsatlarına kadar geniş yelpazede kapsamlı destek sağladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

'Programımızı toplumsal dinamikler ve sürdürülebilirlik alanındaki en güncel yaklaşımlar ışığında sürekli geliştiriyoruz. Yenilikçi çözümler üreten projelerin sadece filizlenmesine değil, aynı zamanda yarattıkları faydanın katlanarak büyümesine ve çok daha geniş kitlelere ulaşmasına zemin hazırlıyoruz.'

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı, 2025'te Türkiye'nin 58 farklı ilinden rekor sayıda başvuruyla toplam 428 projeyi değerlendirdi.

Süreç sonunda ziyaretçilerin deneyimleriyle müzelerin erişilebilirlik haritasını çıkaran ve rehberlik hizmeti sunan 'Bongo Art Project', iklim krizinin tehdidi altındaki biyoçeşitliliğe özellikle de nesli tükenmekte olan kuş seslerini müzisyenlerin kayıtlarıyla harmanlayarak dikkati çeken 'Türkiye'nin Nesli Tehlike Altındaki Sesleri Projesi' ve yerel pazarlarda gıda atığını minimize etmeyi, esnafın çalışma şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan döngüsel ekonomi modeli sunan 'Çarşı Pazar Projesi' desteklendi.

