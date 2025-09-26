BIST 11.378
16 ismin üstünü çiziyor! CHP'de ihraç krizi Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri silecek

CHP'de her gün yeni bir kriz yaşanıyor. Siyaset gündemini meşgul eden gelişmelere bir yenisi daha eklendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şimdi de, eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan 16 ismi partiden ihraç etmek üzere kollarını sıvadı.

CHP'de yaşanan krizlerin ardı arkası kesilmezken, Özgür Özel'e muhalif olan 16 ismin partiden ihraç edileceği iddia edildi.

Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK), ihraç etmesinin beklendiği partililer arasında yaptıkları açıklamalar sebebiyle partiye zarar verdikleri öne sürülen eski milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek gibi dikkat çeken isimler yer alıyor.

38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için dava açan Özlem Erkan ve avukatı Cevahir Kılıç ile İl Başkanlığı’na geçici olarak atanan heyette bulunan Gürsel Tekin, Erkan Narsap ve Zeki Şen ihraç edilecek isimler arasında bulunuyor.

YDK, yine CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için dava açan CHP Çankaya İlçe Üyesi Şahin Kurt ile İstanbul’daki bazı eski ilçe başkanlarının da ihracını görüşecek.

CHP'de ihraç krizi Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri silecek

İhraç edilecek isimlerin büyük bir çoğunluğunun Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olması dikkat çekerken CHP kurmayları, partiyi kamuoyunda tartışmalı hâle getiren ve zarar verecek açıklamalarda bulunan isimlerin ihracına devam edileceğini belirtti.

