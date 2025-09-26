BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
HABER /  GÜNCEL

Işıkhan'dan CHP'li belediyelere çağrı: Önce prim borçlarınızı ödeyin

Işıkhan'dan CHP'li belediyelere çağrı: Önce prim borçlarınızı ödeyin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na en fazla borcu olan kurumlar olduğunu söyledi. Işıkhan, "Madem sosyal güvenlik sistemini bu kadar düşünüyorsunuz, önce prim borçlarınızı ödeyin, yeter." dedi.

Abone ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, sosyal güvenlik sisteminin finansal sürdürülebilirliğine ilişkin sert uyarılarda bulundu. Bakan Işıkhan, özellikle ana muhalefet partisi CHP'yi hedef alarak, partinin popülist vaatlerinin sistemin geleceğini tehlikeye attığını savundu.

Bakan Işıkhan, SGK'nın en önemli gelir kaynağının sigorta primleri olduğunu hatırlatarak, muhalefete yönelik doğrudan bir çağrıda bulundu:

"Bugün belediyeler arasında SGK’ye en fazla borcu olanlar CHP’li belediyelerdir. Madem sosyal güvenlik sistemini bu kadar düşünüyorsunuz, önce prim borçlarınızı ödeyin, yeter."

Işıkhan, CHP'nin emekçinin hakkı olan prim borçlarını biriktirmesinin, partinin sosyal güvenlik sistemine değer vermediğini gösterdiğini ileri sürdü.

"Popülizm gençlerin geleceğinden çalıyor"

Sosyal güvenlik sistemi üzerindeki en büyük tehdidin "bizatihi muhalefetin ta kendisi" olduğunu iddia eden Işıkhan, CHP'nin irrasyonel vaatlerle emeklinin bütçesinden ve gençlerin geleceğinden çalmaya teşebbüs ettiğini söyledi. Bakan, hükümetin ise bu süreci istikrarı bozmadan, popülizmin tuzağına düşmeden büyük bir titizlikle yönettiğini belirtti. Işıkhan, eleştirisini ünlü bir düşünürün sözüyle sonlandırdı:

"Yalnızca kürek çekmeyenlerin, kayığı sallamaya vakti vardır. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldır kürek çekiyoruz. Onlar da 23 yıldır kayığı sallıyorlar."

Bakan Işıkhan, konuşmasında ayrıca, SGK sisteminin tarihin en güçlü ve kapsayıcı dönemini yaşadığını, 16 milyon emekliye her ay 350 milyar TL'den fazla ödeme yapıldığını ve sağlık hizmetlerinin kapsamının daha önce görülmemiş ölçüde genişletildiğini de vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verecek İspanyol askeri gemisi hareket etti
Saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verecek İspanyol askeri gemisi hareket etti
İsrail'in Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı arttı
İsrail'in Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı arttı
Naci Görür 'İş değişir' dedi dikkatleri diğer faya çevirdi
Naci Görür 'İş değişir' dedi dikkatleri diğer faya çevirdi
Organ bağışında yeni dijital dönem e Devlet'te! Resmi Gazete'de yayımlandı
Organ bağışında yeni dijital dönem e Devlet'te! Resmi Gazete'de yayımlandı
THY 225 uçak satın almak için Boeing'le anlaştı KAP'a açıklandı
THY 225 uçak satın almak için Boeing'le anlaştı KAP'a açıklandı
İzmir'deki görüntü tepki çekmişti! Gözaltına alındılar
İzmir'deki görüntü tepki çekmişti! Gözaltına alındılar
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı
İspanya, İsrail ile büyük çaplı bir anlaşmayı daha iptal etti
İspanya, İsrail ile büyük çaplı bir anlaşmayı daha iptal etti
BUDO'nun 6 seferi kötü hava sebebiyle iptal edildi...
BUDO'nun 6 seferi kötü hava sebebiyle iptal edildi...
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kemal Can kendi iradesiyle teslim oldu
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kemal Can kendi iradesiyle teslim oldu
UEFA Avrupa Ligi ilk haftası 9 maçla tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi ilk haftası 9 maçla tamamlandı