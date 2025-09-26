Işıkhan'dan CHP'li belediyelere çağrı: Önce prim borçlarınızı ödeyin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na en fazla borcu olan kurumlar olduğunu söyledi. Işıkhan, "Madem sosyal güvenlik sistemini bu kadar düşünüyorsunuz, önce prim borçlarınızı ödeyin, yeter." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, sosyal güvenlik sisteminin finansal sürdürülebilirliğine ilişkin sert uyarılarda bulundu. Bakan Işıkhan, özellikle ana muhalefet partisi CHP'yi hedef alarak, partinin popülist vaatlerinin sistemin geleceğini tehlikeye attığını savundu.

Bakan Işıkhan, SGK'nın en önemli gelir kaynağının sigorta primleri olduğunu hatırlatarak, muhalefete yönelik doğrudan bir çağrıda bulundu:

"Bugün belediyeler arasında SGK’ye en fazla borcu olanlar CHP’li belediyelerdir. Madem sosyal güvenlik sistemini bu kadar düşünüyorsunuz, önce prim borçlarınızı ödeyin, yeter."

Işıkhan, CHP'nin emekçinin hakkı olan prim borçlarını biriktirmesinin, partinin sosyal güvenlik sistemine değer vermediğini gösterdiğini ileri sürdü.

"Popülizm gençlerin geleceğinden çalıyor"

Sosyal güvenlik sistemi üzerindeki en büyük tehdidin "bizatihi muhalefetin ta kendisi" olduğunu iddia eden Işıkhan, CHP'nin irrasyonel vaatlerle emeklinin bütçesinden ve gençlerin geleceğinden çalmaya teşebbüs ettiğini söyledi. Bakan, hükümetin ise bu süreci istikrarı bozmadan, popülizmin tuzağına düşmeden büyük bir titizlikle yönettiğini belirtti. Işıkhan, eleştirisini ünlü bir düşünürün sözüyle sonlandırdı:

"Yalnızca kürek çekmeyenlerin, kayığı sallamaya vakti vardır. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldır kürek çekiyoruz. Onlar da 23 yıldır kayığı sallıyorlar."

Bakan Işıkhan, konuşmasında ayrıca, SGK sisteminin tarihin en güçlü ve kapsayıcı dönemini yaşadığını, 16 milyon emekliye her ay 350 milyar TL'den fazla ödeme yapıldığını ve sağlık hizmetlerinin kapsamının daha önce görülmemiş ölçüde genişletildiğini de vurguladı.