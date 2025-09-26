BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
HABER /  EKONOMİ

THY 225 uçak satın almak için Boeing'le anlaştı KAP'a açıklandı

THY 225 uçak satın almak için Boeing'le anlaştı KAP'a açıklandı

Türk Hava Yolları (THY), 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing'den 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar verildiğini duyurdu.

Abone ol

Türk Hava Yolları, Boeing'den 225 adet uçak alıyor. Siparişin 150 adeti, 737-8/10 Max, 75 adeti ise B787-9 ve B787-10 Dreamliner modeli.

Uçakların 2029 yılından itibaren 2034 yılına kadar teslimi planlanıyor.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu stratejik planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakerelerin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"İlave olarak, 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı hususunda Boeing ile görüşmeler tamamlanmış olup, motor üreticisi CFM International ile müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlanması halinde 737-8/10MAX uçak siparişleri de verilecektir. İlgili siparişler ile birlikte 2035 yılına kadar filomuzun tamamının yeni nesil uçaklardan oluşması, böylelikle operasyonel verimliliğimizin pekiştirilmesi ve yıllık ortalama büyüme oranımızın yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı
İspanya, İsrail ile büyük çaplı bir anlaşmayı daha iptal etti
İspanya, İsrail ile büyük çaplı bir anlaşmayı daha iptal etti
BUDO'nun 6 seferi kötü hava sebebiyle iptal edildi...
BUDO'nun 6 seferi kötü hava sebebiyle iptal edildi...
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kemal Can kendi iradesiyle teslim oldu
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kemal Can kendi iradesiyle teslim oldu
UEFA Avrupa Ligi ilk haftası 9 maçla tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi ilk haftası 9 maçla tamamlandı
Hakan Fidan'dan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili değerlendirme
Hakan Fidan'dan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili değerlendirme
Burhanettin Duran’dan Erdoğan’ın ABD temaslarıyla ilgili paylaşım
Burhanettin Duran’dan Erdoğan’ın ABD temaslarıyla ilgili paylaşım
Sakaryaspor'da takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin kırmızı kart gördü
Sakaryaspor'da takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin kırmızı kart gördü
Türkiye ve ABD arasında nükleer işbirliği zaptı imzalandı
Türkiye ve ABD arasında nükleer işbirliği zaptı imzalandı
Giresun'da fındık bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kadın öldü
Giresun'da fındık bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kadın öldü
Tom Barrack duyurdu: THY ile Boeing anlaşması tamam
Tom Barrack duyurdu: THY ile Boeing anlaşması tamam