Hakan Fidan'dan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili değerlendirme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin son derece verimli ve başarılı geçtiğini belirtti.

Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Washington'da bir araya geldiğini aktardı.

Erdoğan ile Trump arasındaki toplantıda iki müttefik ve dost ülke olarak ilerleyen dönemde atılacak ortak adımların ele alındığını vurgulayan Fidan, bölgesel düzeyde hayata geçirilebilecek işbirliği konularına odaklanıldığını dile getirdi.

Fidan, "Son derece verimli ve başarılı bir ziyaret oldu. ABD ile olan ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde, ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

