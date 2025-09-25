BIST 11.378
Aydın'da göçmen botu battı anne ve 3 yaşındaki oğlu öldü

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu anne ve 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Didim açıklarında düzensiz göçmenlerin içerisinde bulunduğu lastik botun, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak battığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, 7'si denizde olmak üzere toplam 45 düzensiz göçmeni kurtardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Sevita Majidi (30) ve 3 yaşındaki oğlu Ahmet Nevzat Majidi'nin öldüğü belirlendi.

Hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin cenazeleri Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer düzensiz göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Öte yandan, düzensiz göçmenlerin Didim'den çıkış yaptıkları belirlendi.

