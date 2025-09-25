BIST 11.378
DOLAR 41,47
EURO 48,47
ALTIN 5.007,59
HABER /  POLİTİKA

Donald Trump'tan Beyaz Saray'daki kritik görüşme sonrası ilk açıklama

Donald Trump'tan Beyaz Saray'daki kritik görüşme sonrası ilk açıklama

Beyaz Saray'daki yaklaşık 2 saat 20 dakika süren görüşme sonrası, tokalaşmasının ardından aracına binen Erdoğan'ı el sallayarak uğurlayan Donald Trump, kendisine görüşmenin nasıl geçtiğini soran basın mensuplarına, "Harika bir görüşmeydi." ifadeleriyle karşılık verdi.

Abone ol

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılım sağlayan ve ardından diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump ile 6 yıl sonra Beyaz Saray'da bir araya geldi.

İKİ LİDERDEN SAMİMİ KARELER

Trump, Erdoğan’ı kapıda karşılarken Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan iki liderin samimi görüntüleri dikkat çekti.

Oval Ofis'e geçerek gazetecilerin sorularını yanıtlayan iki liderden, çok konuşulacak açıklamalar geldi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEYAZ SARAY'DAN AYRILDI

Oval Ofis'teki baş başa görüşmenin ve heyetler arası öğle yemeğinin ardından ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar geçirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan geçtiğimiz dakikalarda ayrıldı.

Donald Trump'tan Beyaz Saray'daki kritik görüşme sonrası ilk açıklama - Resim: 0

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I EL SALLAYARAK UĞURLADI

İki liderin Beyaz Saray'daki görüşmesi yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü. 

Görüşmenin ardından Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kapıda bir süre daha sohbet etti. 

Donald Trump, tokalaşmasının ardından aracına binen Erdoğan'ı el sallayarak uğurladı. 

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde yer alan isimlerle de tek tek tokalaştı. 

İLK DEĞERLENDİRME: "HARİKA BİR GÖRÜŞMEYDİ"

Basın mensupları tarafından kendisine görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin soru yöneltildi. 

Trump, kendisine yöneltilen sorulara, "Harika bir görüşmeydi."  ifadeleri ile yanıt verdi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor"
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor"
Yunan basınından Erdoğan hazımsızlığı: Miçotakis böyle bir fotoğraf veremezdi
Yunan basınından Erdoğan hazımsızlığı: Miçotakis böyle bir fotoğraf veremezdi
Kocaeli'de yola hafriyat döken firmaya 7,4 milyon lira ceza kesildi
Kocaeli'de yola hafriyat döken firmaya 7,4 milyon lira ceza kesildi
Bakan Işıkhan’dan CHP’li belediyelere borç çağrısı
Bakan Işıkhan’dan CHP’li belediyelere borç çağrısı
Borsa İstanbul'da günün en çok kazandıran sektörü belli oldu
Borsa İstanbul'da günün en çok kazandıran sektörü belli oldu
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı İsrail tohumu iddialarına yanıt verdi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı İsrail tohumu iddialarına yanıt verdi
Ons altın tahmini 4 bin dolara yükseldi
Ons altın tahmini 4 bin dolara yükseldi
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Sadettin Saran mazbatasını aldı! Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz
Sadettin Saran mazbatasını aldı! Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz
Donald Trump: Suriye’deki başarının sorumlusu Erdoğan
Donald Trump: Suriye’deki başarının sorumlusu Erdoğan
İsrail'den Yemen'in başkentine peş peşe hava saldırısı
İsrail'den Yemen'in başkentine peş peşe hava saldırısı
Donald Trump'tan "F-35" yanıtı: Türkiye istediğini alacak
Donald Trump'tan "F-35" yanıtı: Türkiye istediğini alacak