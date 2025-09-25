Donald Trump: Suriye’deki başarının sorumlusu Erdoğan

Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, görüşme öncesi yapılan ortak basın toplantısında Suriye'deki sorunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere 6 yıl sonra Beyaz Saray'a geldi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider, daha sonra Oval Ofis'e geçerek gazetecilerin sorularını yanıtlarken toplantıya Trump'ın Suriye'ye ilişkin açıklamaları damga vurdu.

"SURİYE KONUSUNDA SORUMLU KİŞİ ERDOĞAN"

Suriye'deki mevcut durum hakkında konuşan Trump, "Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda sorumlu kişi.

Suriye'nin başarılı savaş sürecinde de sorumluluk ona ait. Eski liderden ülkeyi kurtaran da oydu." dedi.

"2000 YILDIR YAPILMAYANI YAPTI"

Erdoğan'ın Suriye konusunda mütevazi kaldığını söyleyen Trump şunları kaydetti:

''2000 yıldır yapılmayan şeyi yaptılar, ama bu onu kabul etmiyor.

Bu, Erdoğan’ın başarısıdır. Aynı zamanda Türkiye’nin başarısıdır. Bu, Türkiye için bir zafer.''

"ERDOĞAN'IN İSTEĞİ ÜZERİNE YAPTIRIMLARI KALDIRDIM"

Suriye'nin yeni yönetiminin ülkeyi kalkındırma çabalarına da değinen Başkan Trump, "Suriye, yıllardır savaş nedeniyle bir o tarafa bir bu tarafa savruluyordu.

Eğer yapabiliyorsanız, lütfen yaptırımları kaldırın dediler. Erdoğan'ın isteği üzerine yaptırımları kaldırdım" ifadelerini kullandı.