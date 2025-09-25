BIST 11.374
Emeklilere 29 bin 500 liraya varan promosyon kampanyası

Türkiye Finans, 31 Ekim'e kadar geçerli olan yeni emekli maaşı promosyon kampanyasını duyurdu.Maaşını bankaya taşıyan emekliler 29 bin 500 liraya varan nakit promosyon kazanma fırsatı bulacak.

Kampanya kapsamında 26 bin lira promosyona ek olarak, bin lira bonus ve davet edilecek her bir emekli yakını için 250 lira, toplamda 2 bin 500 lira nakit ödülle 29 bin 500 lira promosyon emeklilerin olacak.

Emekliler maaş baremlerine göre 12 bin lira ile 26 bin lira arasında nakit promosyonun yanı sıra, tek seferde yapılacak 5 bin lira kredi kartı harcamasına da ek olarak bin lira bonus kazanacaklar.

31 Ekim'e kadar geçerli kampanya kapsamında müşteriler, nakit ihtiyaçlarında 2 bin 500 liraya kadar kar paysız kullanılabilen Yedek Hesap limitinden yararlanabilirken, yaklaşık 15 bin anlaşmalı İş Bankası, Yapı Kredi ve PTT ATM'sinden günlük 10 bin liraya kadar ücretsiz para çekebiliyor.

EFT, havale ve FAST işlemleri de ücretsiz

Öte yandan EFT, havale ve FAST işlemlerini de ücretsiz gerçekleştirebilme imkanı elde ediyorlar.

Kampanyadan yararlanmak için Türkiye Finans Mobil, İnternet Şube, Müşteri İletişim Merkezi veya şubelerden başvuru yapılabiliyor.

