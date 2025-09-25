Nevşehir'de korkunç olay! İş yerinde bıçaklı kavga çıktı: 2 kişi yaralandı

Nevşehir'de bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Herikli Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde A.H. ve A.H'nin çalıştırdığı iş yerine giden S.M.H. ile iş yeri sahipleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

2 YERİNDEN YARALADI

Kavgaya dönüşen olayda S.M.H, yanında bulunan bıçakla A.H. ile A.H'yi kol ve omuzlarından yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan S.M.H'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.