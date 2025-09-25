Selimiye Camii kubbesine yapılana bakın! 'Bir Aleviye mi kaldı dersiniz ama...'

TÜRKİYE'nin en nadide tarihi eserlerinden biri olan Mimar Sinan'ın yapıtı Selimi Camii'ndeki restorasyon projesi tartışma çıkardı. Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın gündeme taşıdığı restorasyonda eşsiz işlemelerin yerine bambaşka tasarımların onaylandığı ortaya çıktı. Sanatçı Sabahat Akkiraz da sosyal medyadan 'bir Aleviye mi kaldı diyeceksiniz ama' diyerek restorasyona tepki gösterdi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Edirne Selimiye Camii’nde yürütülen restorasyon çalışmalarının aslına uygun olmadığını ortaya döktü. Yapılan planlama tepki gösteren İlber Ortaylı,

Selimiye Camii’nin dünya kültür mirasının en önemli eserlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, kubbe, çini, taş ve mermerlere işlenmiş yazıların 16. yüzyılın meşhur hattatı Ahmed Şemseddin Karahisari’nin öğrencisi Hasan Çelebi tarafından yazıldığını hatırlattı. Ortaylı, bu yazıların kesinlikle korunması gerektiğini belirterek, günümüz hattatlarının eser üzerinde herhangi bir imza bırakmaması gerektiğini kaydetti.

Selimiye Camii'nin ünlü hattatın imzasını taşıyan kubbesi, sağ taraftaki tasarımla değiştirilecek.

BİR ALEVİYE Mİ KALDI DİYECEKLER AMA...

Sanatçı Sabahat Akkiraz da Selimiye Camii restorasyonuna dikkat çeken şöyle bir twit attı:

-Selimiye için konuşmak sizin gibi Alevi’ye mi kaldı diyecekler ama Selimiye hepimizin ortak mirasıdır. Buna kıyan; dine kıyar,insana kıyar, tarihe kıyar,insanlık mirasına kıyar. Kıymayın efendiler. Bu din de bu halk da bu gerçeklik de sizden büyüktür.

İLBER ORTAYLI'NIN PAYLAŞTI: ASLI VE YAPILMAK İSTENEN...

Tarihçi İlber Ortaylı bir video ile Selimiye Camii'ndeki ünlü hattatın eserlerini ve yerine yapılmak istenen süslemeleri paylaştı. Ortaylı şu bilgileri verdi:

-UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi uzun zamandır restorasyondaydı. Şimdi kubbedeki tezyinatın (kalemişi ve hatlar) tamamen kazınıp yerine yeni bir kubbe tezyinatı yapılması kararı tartışılıyor. Burada da grup işbirliği kokusu geliyor. Eski mevcut strüktür ile yeni arasındaki zevk farkını kim çıplak gözle baksa görür. Anlaşılan bu iş ya ehliyetsizce karar altına alınıyor yahut da takım kayırmasıyla.