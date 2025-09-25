BIST 11.330
DOLAR 41,47
EURO 48,77
ALTIN 5.003,77
HABER /  EKONOMİ

Turkcell 5G vizyonunu ve hazırlıklarını paylaştı

Turkcell 5G vizyonunu ve hazırlıklarını paylaştı

Turkcell, 5G'ye yönelik hazırlıklarını ve söz konusu teknolojinin sunduğu olanaklara dair vizyonunu paylaştı.

Abone ol

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, Türkiye'nin 5G için artık gün saydığının altını çizerek, Turkcell'in 30 yılı aşan birikimi ve gelişmiş 5G deneyimiyle bu teknoloji dönüşümüne hazır olduğunu belirtti.

Turkcell'in, Türkiye'nin en çok altyapı yatırımı yapan operatörü olduğunu vurgulayan Akgüç, şunları kaydetti:

"Yaşamın her alanında dönüştürücü bir etki yaratacak 5G teknolojisi 1 Nisan'dan itibaren hayatımıza girecek. Turkcell olarak 5G'ye geçiş için gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 30 yılı aşan birikimimiz, altyapımız ve finansal gücümüzle bu dönüşüme hazırız. Kalabalıkların coşkusu kadar güçlü, hayallerimiz kadar geniş, bir annenin hisleri kadar güvenilir, Turkcell teknolojileri kadar gelişmiş bir 5G deneyimi çok yakında gerçekleşecek."

Akgüç, Turkcell olarak 5G'de en kaliteli hizmeti sunmaya kararlı olduklarını aktararak, "5G'nin G'lerini aktardığımız yeni reklam filmimiz de hem bu vizyonu hem de 5G teknolojisinin vadettiği yenilikleri anlatıyor. Türkiye'de kurulduğu günden bu yana ilklere imza atmış bir şirket olarak, 5G'de de en kaliteli hizmeti sunmaya kararlıyız. 5G denince akla gelen ilk operatör Turkcell olacak." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Denizcilikte Türkiye ilk 10'da
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Denizcilikte Türkiye ilk 10'da
MHK yeni kararı duyurdu! Trendyol Süper Lig'de yeniden başlatılıyor
MHK yeni kararı duyurdu! Trendyol Süper Lig'de yeniden başlatılıyor
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
İtalya, Küresel Sumud Filosu'na 2'nci askeri gemiyi gönderdiğini açıkladı
İtalya, Küresel Sumud Filosu'na 2'nci askeri gemiyi gönderdiğini açıkladı
Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu markalardan uzak durun...
Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu markalardan uzak durun...
Diyabet körlüklerin başlıca sebebi olabilir...
Diyabet körlüklerin başlıca sebebi olabilir...
Hedef 18 milyondu! Antalya turist hedefine biraz daha yaklaşıyor...
Hedef 18 milyondu! Antalya turist hedefine biraz daha yaklaşıyor...
Şekerbank'tan Ahilik Haftası'na özel esnafa finansman desteği
Şekerbank'tan Ahilik Haftası'na özel esnafa finansman desteği
Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Emine Şenlikoğlu: Ben bu romanı kelle koltukta yazdım
Emine Şenlikoğlu: Ben bu romanı kelle koltukta yazdım
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 170'ten fazla hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 170'ten fazla hava saldırısı düzenledi
MASAK'a banka hesapları için yeni yetki
MASAK'a banka hesapları için yeni yetki