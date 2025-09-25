Turkcell 5G vizyonunu ve hazırlıklarını paylaştı

Turkcell, 5G'ye yönelik hazırlıklarını ve söz konusu teknolojinin sunduğu olanaklara dair vizyonunu paylaştı.

Abone ol

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, Türkiye'nin 5G için artık gün saydığının altını çizerek, Turkcell'in 30 yılı aşan birikimi ve gelişmiş 5G deneyimiyle bu teknoloji dönüşümüne hazır olduğunu belirtti.

Turkcell'in, Türkiye'nin en çok altyapı yatırımı yapan operatörü olduğunu vurgulayan Akgüç, şunları kaydetti:

"Yaşamın her alanında dönüştürücü bir etki yaratacak 5G teknolojisi 1 Nisan'dan itibaren hayatımıza girecek. Turkcell olarak 5G'ye geçiş için gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 30 yılı aşan birikimimiz, altyapımız ve finansal gücümüzle bu dönüşüme hazırız. Kalabalıkların coşkusu kadar güçlü, hayallerimiz kadar geniş, bir annenin hisleri kadar güvenilir, Turkcell teknolojileri kadar gelişmiş bir 5G deneyimi çok yakında gerçekleşecek."

Akgüç, Turkcell olarak 5G'de en kaliteli hizmeti sunmaya kararlı olduklarını aktararak, "5G'nin G'lerini aktardığımız yeni reklam filmimiz de hem bu vizyonu hem de 5G teknolojisinin vadettiği yenilikleri anlatıyor. Türkiye'de kurulduğu günden bu yana ilklere imza atmış bir şirket olarak, 5G'de de en kaliteli hizmeti sunmaya kararlıyız. 5G denince akla gelen ilk operatör Turkcell olacak." ifadesini kullandı.