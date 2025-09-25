BIST 11.330
DOLAR 41,47
EURO 48,77
ALTIN 5.003,77
HABER /  SPOR

MHK yeni kararı duyurdu! Trendyol Süper Lig'de yeniden başlatılıyor

MHK yeni kararı duyurdu! Trendyol Süper Lig'de yeniden başlatılıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar verdi.

Abone ol

Kurulun sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Merkez Hakem Kurulu, hakemlerimizin eğitim ve tecrübe kazanımını desteklemek amacıyla İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının 24 Eylül'den itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar vermiştir. Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de başarıyla uygulanan bu program kapsamında AVAR 2 olarak belirlenen maç görevlisi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleyiş sürecini gözlemleyecektir. AVAR 2 görevlisinin, müsabakalarda karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu uygulama doğrultusunda hakemlerimizin VAR sistemine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
İtalya, Küresel Sumud Filosu'na 2'nci askeri gemiyi gönderdiğini açıkladı
İtalya, Küresel Sumud Filosu'na 2'nci askeri gemiyi gönderdiğini açıkladı
Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu markalardan uzak durun...
Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu markalardan uzak durun...
Diyabet körlüklerin başlıca sebebi olabilir...
Diyabet körlüklerin başlıca sebebi olabilir...
Hedef 18 milyondu! Antalya turist hedefine biraz daha yaklaşıyor...
Hedef 18 milyondu! Antalya turist hedefine biraz daha yaklaşıyor...
Şekerbank'tan Ahilik Haftası'na özel esnafa finansman desteği
Şekerbank'tan Ahilik Haftası'na özel esnafa finansman desteği
Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Emine Şenlikoğlu: Ben bu romanı kelle koltukta yazdım
Emine Şenlikoğlu: Ben bu romanı kelle koltukta yazdım
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 170'ten fazla hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 170'ten fazla hava saldırısı düzenledi
MASAK'a banka hesapları için yeni yetki
MASAK'a banka hesapları için yeni yetki
Sumud filosuna Türkiye donanmayı yollasın! Özel emre amadeyiz Tayyar 'hadi inşallah'
Sumud filosuna Türkiye donanmayı yollasın! Özel emre amadeyiz Tayyar 'hadi inşallah'
Sadettin Saran'dan Volkan Demirel'e teklif!
Sadettin Saran'dan Volkan Demirel'e teklif!