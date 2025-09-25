Sumud filosuna Türkiye donanmayı yollasın! Özel emre amadeyiz Tayyar 'hadi inşallah'

GAZZE'deki insanlık dramına karşı yol alan Sumud Filosu İsrail'in İHA'lı tacizlerine maruz kalmıştı. İtalya'nın ardından İspanya da filoyu korumak için donanma gemisi gönderdi. Şamil Tayyar Türkiye'nin de donanmayla eşlik etmesini önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 'Meclis'te tezkere lazımsa emre amadeyiz, leventler Sumud'u korusun' diyerek ilk adımı attı.

İsrail'in taciz saldırılarına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na İspanya ve İtalya donanma koruması verdi. İtalya bugün yeni bir karar aldı ve donanmadan bir gemiyi daha konvoya kattı. Bu adımın ardından Türkiye'nin adımı merak ediliyor. Gazze'ye yaklaştıkça İsrail'in saldırılarına maruz kalan Sumud Filosu'nu koruma kalkanına Türkiye de katılabilir.

ŞAMİL TAYYAR: TÜRKİYE DE KATILSIN

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, İtalya ve İspanya'nın desteğini dikkatlere sunup şunları yazdı:

Türkiye de bir donanma gemisi gönderirse tarihin akışı değişebilir. Kanaatim, oluşacak yeni donanma filosuna Türkiye de katılacaktır. Hadi İnşallah, abluka kırılsın, Gazze’ye yeni bir umut olsun.

ÖZGÜR ÖZEL : EMRE AMEDEYİZ

CHP Lideri Özgür Özel, işgalci İsrail'in ablukasını kırıp Gazze'ye insani yardım götüren Sumud filosuna TSK'nın eşlik etmesi için destek olacaklarını açıkladı. Özel, Meclis'e tezkere gelirse de evet oyu vereceklerini belirtip şunları söyledi:



-“İspanya filoyu korumak üzere 5-6 tane gemisini görevlendirdi, gidiyor. Başka ülkeler görevlendirdi. Zaten bu bir uluslararası ittifaka dönüşmüş durumda.

-“Sumud'un yanında ona Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir Deniz Kuvvetleri'nin unsuru eşlik etmelidir. Bununla ilgili bir tezkereye ihtiyaç varsa emre amadeyiz.

LEVENDLER SUMUD'U KORUSUN

-“Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclisi çağırma yetkisi onda. Çağırsın Meclisi. Cuma günü hemen gidelim. Yarın gidelim, Cumartesi gidelim. Sumud gemisine Deniz Kuvvetleri'nin ilgili unsurları eşlik etsin yetecek. Bu konuda hemen desteğimizi vermeye hazırız.