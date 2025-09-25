BIST 11.407
DOLAR 41,48
EURO 48,82
ALTIN 5.009,76
HABER /  GÜNCEL

Sumud filosuna Türkiye donanmayı yollasın! Özel emre amadeyiz Tayyar 'hadi inşallah'

Sumud filosuna Türkiye donanmayı yollasın! Özel emre amadeyiz Tayyar 'hadi inşallah'

GAZZE'deki insanlık dramına karşı yol alan Sumud Filosu İsrail'in İHA'lı tacizlerine maruz kalmıştı. İtalya'nın ardından İspanya da filoyu korumak için donanma gemisi gönderdi. Şamil Tayyar Türkiye'nin de donanmayla eşlik etmesini önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 'Meclis'te tezkere lazımsa emre amadeyiz, leventler Sumud'u korusun' diyerek ilk adımı attı.

Abone ol

İsrail'in taciz saldırılarına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na İspanya ve İtalya donanma koruması verdi. İtalya bugün yeni bir karar aldı ve donanmadan bir gemiyi daha konvoya kattı. Bu adımın ardından Türkiye'nin adımı merak ediliyor. Gazze'ye yaklaştıkça İsrail'in saldırılarına maruz kalan Sumud Filosu'nu koruma kalkanına Türkiye de katılabilir. 

ŞAMİL TAYYAR: TÜRKİYE DE KATILSIN
Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, İtalya ve İspanya'nın desteğini dikkatlere sunup şunları yazdı:

Türkiye de bir donanma gemisi gönderirse tarihin akışı değişebilir. Kanaatim, oluşacak yeni donanma filosuna Türkiye de katılacaktır. Hadi İnşallah, abluka kırılsın, Gazze’ye yeni bir umut olsun.

ÖZGÜR ÖZEL : EMRE AMEDEYİZ
CHP Lideri Özgür Özel, işgalci İsrail'in ablukasını kırıp Gazze'ye insani yardım götüren Sumud filosuna TSK'nın eşlik etmesi için destek olacaklarını açıkladı. Özel, Meclis'e tezkere gelirse de evet oyu vereceklerini belirtip şunları söyledi:

-“İspanya filoyu korumak üzere 5-6 tane gemisini görevlendirdi, gidiyor. Başka ülkeler görevlendirdi. Zaten bu bir uluslararası ittifaka dönüşmüş durumda. 

-“Sumud'un yanında ona Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir Deniz Kuvvetleri'nin unsuru eşlik etmelidir. Bununla ilgili bir tezkereye ihtiyaç varsa emre amadeyiz.

LEVENDLER SUMUD'U KORUSUN

-“Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclisi çağırma yetkisi onda. Çağırsın Meclisi. Cuma günü hemen gidelim. Yarın gidelim, Cumartesi gidelim. Sumud gemisine Deniz Kuvvetleri'nin ilgili unsurları eşlik etsin yetecek. Bu konuda hemen desteğimizi vermeye hazırız.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İsrail'i kudurtan Sumud filosu nedir? Sumud ne demek anlamı çok manidar
Foto Galeri İsrail'i kudurtan Sumud filosu nedir? Sumud ne demek anlamı çok manidar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sadettin Saran'dan Volkan Demirel'e teklif!
Sadettin Saran'dan Volkan Demirel'e teklif!
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan Türk mühendisler konuştu: En kritik adım
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan Türk mühendisler konuştu: En kritik adım
5 bin üretim kapasitesine ulaşan Emlak Konut Asansör, Afrika’ya ilk ihracatını gerçekleştirdi
5 bin üretim kapasitesine ulaşan Emlak Konut Asansör, Afrika’ya ilk ihracatını gerçekleştirdi
Sındırgı'da şimdiye kadar rastlanmayan yer altı yapısı ortaya çıktı meğer
Sındırgı'da şimdiye kadar rastlanmayan yer altı yapısı ortaya çıktı meğer
Hamas'tan tüm savaşçılarına Gazze şehir merkezi için talimat
Hamas'tan tüm savaşçılarına Gazze şehir merkezi için talimat
UniCo Sigorta yeni tamamlayıcı sağlık sigortası ürününü tanıttı
UniCo Sigorta yeni tamamlayıcı sağlık sigortası ürününü tanıttı
CHP lideri Özel: “İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda en kuvvetli aday Mansur Yavaş”
CHP lideri Özel: “İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda en kuvvetli aday Mansur Yavaş”
ON Dijital ve Biletinial'dan taraftarlara özel işbirliği
ON Dijital ve Biletinial'dan taraftarlara özel işbirliği
Hindistan'dan 2 bin km menzilli balistik füze testi
Hindistan'dan 2 bin km menzilli balistik füze testi
UEFA Avrupa Ligi'nde 9 maç oynandı Zeki Çelik'li Roma galip
UEFA Avrupa Ligi'nde 9 maç oynandı Zeki Çelik'li Roma galip
Süper Lig'de 7. hafta maçları belli oldu
Süper Lig'de 7. hafta maçları belli oldu
Trump 'Rus uçaklarını vurun' dedi NATO üyesi hangi ülke buna cesaret edebilir? Türkiye örneği
Trump 'Rus uçaklarını vurun' dedi NATO üyesi hangi ülke buna cesaret edebilir? Türkiye örneği