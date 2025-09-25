BIST 11.407
Hindistan'dan 2 bin km menzilli balistik füze testi

Hindistan Savunma Bakanlığı, yeni nesil orta menzilli balistik füzesi Agni Prime'ın başarılı şekilde test edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, test kapsamında Agni Prime'ın ray tabanlı mobil fırlatıcıdan atıldığı bildirildi.

Açıklamada, 2 bin kilometre menzile sahip yeni nesil balistlik füzenin testinin başarılı şekilde sonuçlandığı belirtildi.

Fırlatıcısının hem kara hem de demir yolunda hareket kabiliyetinin bulunmasıyla füzenin ülke genelinde intikalinin kolay olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, Agni sınıfı füzelerin geliştirilmiş versiyonu Agni Prime, nükleer başlık taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor.

