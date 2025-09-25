BIST 11.407
Erdoğan: Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 60'ın üzerine çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM İklim Zirvesi'nde yaptığı açıklamalarda yenilenebilir enerjinin payının yüzde 60'ın üstüne çıktığını ve 2053're net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ilerlediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde İklim Zirvesi'nde katılımcılara hitap etti.

Temmuz ayında kabul edilen İklim Kanunu'nun 2053 net sıfır emisyon hedefine doğru önemli bir adım olduğunu belirten Erdoğan, emisyon ticaret sistemini kurma, yeşil finans stratejisini uygulama ve ulusal yeşil taksonomi oluşturma çabalarının sürdüğünü anlattı.

Erdoğan, iklim politikalarını enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık olmak üzere yedi sütun üzerine inşa ettiklerini söyledi.

İkinci ulusal katkı beyanını da tüm sektörleri ve tüm sera gazlarını kapsayacak şekilde belirlediklerini dile getiren Erdoğan, "Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Yenilenebilir enerji payını ve enerji verimliliğini artırırken, sanayide düşük karbonlu teknolojileri yaygınlaştırdıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Elektrikli araç üretimi başta olmak üzere altyapıyı hızla güçlendiriyor, demir yolu yatırımlarına öncelik veriyoruz. 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için uluslararası finansmana erişim ve teknoloji alanındaki işbirlikleri elzemdir. Su verimliliği seferberliğimiz ile küresel düzeye taşınan eşim Emine Erdoğan'ın himayesindeki 'sıfır atık' hareketinin iklim değişikliğiyle mücadelemizde kritik rol oynadığını özellikle vurgulamak isterim. 2026 yılında ev sahipliği yapmayı hedeflediğimiz 31. COP Taraf Devletler Konferansı ile bütün bu çabalarımızı taçlandırmayı temenni ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

