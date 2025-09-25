BIST 11.367
GÜNCEL

Çorum'da iş yerinde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Çorum'da iş yerinde silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Gökhan Dal ile iş yerine gelen S.Ç, D.N.D, T.P. ve İ.M.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Dal, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dal, sağlık ekiplerince kaldırıldığı kentteki özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya karışan 4 şüpheli, polis ekiplerince Çorum-Sungurlu kara yolunda araçla kaçarken yakalandı.

Öte yandan Gökhan Dal'ın ablası Aslıhan Dal, 3 Ocak 2021'de dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından boğulmuştu.

