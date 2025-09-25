BIST 11.367
Yedikleri yemek sonrası kabusu yaşadılar! Anne kalp krizi geçirdi, 2 kardeş hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Yedikleri yemek sonrası kabusu yaşadılar! Anne kalp krizi geçirdi, 2 kardeş hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da yedikleri yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kardeş yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kalp krizi geçiren annenin ise tedavisi sürüyor.

Topçular Mahallesi'nde ikamet eden baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2), 22 Eylül'de yedikleri yemeğin ardından kusma şikayeti yaşamaları üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Anne kalp krizi geçirdi

Hastanede yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan anne Aleyna Birkent tedavi altına alındı. Baba ve çocukları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ertesi gün sabah saatlerinde çocuklarının yeniden rahatsızlanması üzerine Yücel Birkent tekrar hastaneye başvurdu.

Yedikleri yemek sonrası kabusu yaşadılar! Anne kalp krizi geçirdi, 2 kardeş hayatını kaybetti - Resim: 0

2 kardeş hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan 2 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocukların hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

