38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe kazandı

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 85-83 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.
Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı derbi heyecanına sahne oldu. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Kritik finalde kazanan sarı-lacivertliler oldu.
Fenerbahçe, rakibini 85-83'lük skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Nazlı Çisil Güngör
Fenerbahçe: Onuralp Bitim 8, Mikael Jantunen 19, Devon Hall 23, Arturs Zagars 5, Khem Birch 2, Tarık Biberoviç, Melih Mahmutoğlu, Mert Ekşioğlu, Nicolo Melli 4, Wade Baldwin 20, Armando Bacot 4
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Beşiktaş: Jonah Mathews 11, Berk Uğurlu 6, Anthony Brown, Vittorio Brown 16, Ante Zizic 3, Bryton Lemar 8, Conor Morgan 9, Devon Dotson 25, Yiğit Arslan 5
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 25-13 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 43-34 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 67-50 (Fenerbahçe lehine)