Cumhurbaşkanı Erdoğan İklim Zirvesi’nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde konuştu. Erdoğan yaptığı konuşmada Türkiye’nin iklim politikalarını enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık olmak üzere yedi sütun üzerine inşa ettiklerini söyledi. Erdoğan, ekonomide uygulanacak politikalarla 466 milyon ton emisyon azaltımı hedeflediklerini, yenilenebilir enerjinin payının yüzde 60’ın üzerine çıktığını ve demiryolu yatırımlarına öncelik verildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İklim politikalarımızı enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık olmak üzere 7 sütun üzerine inşa ettik.

Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz.

Bu yıl itibarıyla yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Elektrikli araç üretimi başta olmak üzere altyapıyı hızla güçlendiriyor demiryolu yatırımlarına öncelik veriyoruz.

2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz. Bu anlamda teknoloji alanındaki iş birlikleri elzemdir.

Sıfır Atık harreketinin iklim değişikliği ile mücadelemizde kritik rol oynadığını vurgulamak isterim.

Bu düşüncülerle İklim Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

