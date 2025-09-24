Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri Times Meydanı'ndaki ekranlarda

New York’un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözü yansıtıldı. New York'tan paylaşılan kareler yoğun ilgi gördü...

İsrail, Gazze'de sadece saldırılarıyla değil, kentte uyguladığı abluka politikasıyla da can almaya devam ederken, açlık ve susuzluk bölgeyi bir insanlık felaketine sürükledi.

Bu kapsamda ABD'nin New York kentinde BM 80. Genel Kurulu düzenlendi. Kurulda, ana tema Gazze oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇOK KONUŞULAN AÇIKLAMALAR

Ülke liderleri burada yaptıkları konuşmada, Filistin'i tanıdıklarını açıkladılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise tarihi bir konuşma gerçekleştirerek, İsrail'in bölgede işlediği soykırım suçlarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İsrail tarafından masumların katledildiği bölgede çekilen soykırımın acı karelerini dünya liderlerine göstererek Gazze'de yaşanan dramı bir kez daha gözler önüne serdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZÜ TIMES MEYDANI'NDA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nun gerçekleştirildiği New York’un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "A Fairer World Is Possible" (Daha adil bir dünya mümkün) sözü yansıtıldı.