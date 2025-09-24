BIST 11.341
CHP'den YSK kararına ilişkin açıklama

CHP'den YSK kararına ilişkin açıklama

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin devamına yönelik kararına ilişkin, "YSK'nin bu konuda verilmiş binlerce kararı var. Daha 15 gün önceki kararı var. YSK yapması gerekeni yapmıştır." ifadesini kullandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını istediğini, YSK'nin ise "kongrenin devamına" karar verdiğini belirten Emir, "YSK zaten başka bir karar veremez çünkü YSK yeni kurulmuş bir kurum değil. YSK'nin bu konuda verilmiş binlerce kararı var. Daha 15 gün önceki kararı var. YSK yapması gerekeni yapmıştır." dedi.

"CHP'nin yükselişinin durdurulmak istendiğini" öne süren Emir, "Burada hedeflenen CHP'nin yükselişidir, CHP'ye umut bağlamış milyonların, Türkiye'nin umududur." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Emir, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmayı da eleştirdi.

