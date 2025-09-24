Japonya'dan İsrail'e uyarı: Filistin Devleti'ni tanıyabiliriz

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, BM 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in iki devletli çözümü baltalayan adımlarına devam etmesi durumunda ülkesinin Filistin Devleti'ni tanımaya hazır olduğunu belirterek Tokyo'nun Orta Doğu politikasında önemli bir değişikliğin sinyalini verdi. İşiba, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısını sert bir dille eleştirerek acil reform yapılması gerektiğini vurguladı.

Abone ol

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, New York'taki BM 80. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslenerek hem Orta Doğu'daki krize hem de küresel yönetim sisteminin işlevsizliğine dair ülkesinin tavrını ortaya koydu.

Başbakan İşiba, konuşmasının en dikkat çekici bölümünü İsrail-Filistin meselesine ayırdı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendiren İşiba, bu saldırıların derhal ve koşulsuz olarak durdurulması gerektiğinin altını çizdi. "Bu saldırılar, kalıcı barışın tek yolu olan iki devletli çözümün temellerini tehdit ediyor ve derhal durdurulmalı" diyen Japon lider, krizin insani boyutuna ve siyasi çözümün aciliyetine vurgu yaptı.

Konuşmasında Hamas'a da çağrıda bulunarak ellerindeki tüm esirleri serbest bırakmalarını isteyen İşiba, ardından İsrail'e yönelik bugüne kadarki en net uyarısını dile getirdi. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı adımlarını ve iki devletli çözümü imkansız hale getirecek eylemlerini sürdürmesi halinde, Japonya'nın Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıyabileceğini ifade etti. Bu sözler, Japonya'nın geleneksel olarak dengeli olan Orta Doğu politikasında, barış sürecini tıkayan tarafa karşı daha proaktif bir tutum alabileceğinin güçlü bir işareti olarak yorumlandı.

Başbakan İşiba, konuşmasının ikinci önemli odağını ise küresel barış ve güvenliği sağlamakla görevli olan ancak günümüz sorunları karşısında yetersiz kalan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ayırdı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan mevcut BM yapısının artık geçerliliğini yitirdiğini ve işlevsiz hale geldiğini savunan İşiba, "Barış ve güvenlik kendiliğinden sağlanmaz, aktif bir şekilde ve kararlılıkla korunmalıdır" diyerek mevcut sistemin pasifliğine dikkat çekti.

BMGK'nin 5 daimi üyesinin (ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere) sahip olduğu veto hakkını sert bir dille eleştiren İşiba, bu imtiyazın en kritik durumlarda Konsey'in karar alma mekanizmasını felç ettiğini belirtti. Bu durumun en somut ve yıkıcı örneği olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini gösteren Japon Başbakan, "Bu, uluslararası düzenin temellerini sarsmaktadır. Çünkü barışı sağlamakla en öncelikli sorumlu olan daimi bir üye, komşusunu acımasızca işgal etmiştir" ifadelerini kullandı.